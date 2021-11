1,5 meter afstand houden tot elkaar is vanaf vandaag weer verplicht voor iedereen van achttien jaar en ouder. Dat maakte het demissionaire kabinet dinsdag bekend. De 1,5 meter gold tot vandaag als dringend advies. Nu kunnen politieagenten en boa's de maatregel officieel weer handhaven.

Het kabinet voerde de maatregel weer in "om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen". Daarbij is het volgens het kabinet "essentieel dat iedereen zich aan de basisregels houdt".

Er zijn uitzonderingen op de regel. Zo hoeven mensen die op hetzelfde adres wonen geen afstand te houden tot elkaar. Ook op plekken waar het coronatoegangsbewijs nodig is, zoals in de horeca of in de sportschool, geldt de verplichting niet. Ook voor het hoger en middelbaar beroepsonderwijs geldt een uitzondering, net als voor sporten en andere hobby's waarbij afstand houden niet gaat.

Er zijn ook plekken waar het praktisch niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden. Denk aan contactberoepen, zoals kappers en stylisten, het openbaar vervoer en aan autorijlessen. Daar geldt in de meeste gevallen een mondkapjesplicht. In winkels moet afstand worden gehouden én een mondmasker worden gedragen.

Verder drukt het kabinet mensen op het hart om ook de andere basisregels te blijven volgen die bedoeld zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit geldt ook voor mensen die gevaccineerd zijn, benadrukt het kabinet.

De basisregels zijn: Was vaak je handen.

Hoest en nies in je elleboog.

Houd 1,5 meter afstand.

Schud geen handen.

Zorg voor voldoende frisse lucht binnen.

Blijf thuis bij klachten en laat je testen.