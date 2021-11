Bij het RIVM bestaan grote zorgen over de huidige coronasituatie. "Alle oproepen, onderzoeken en data laten tot dusver een beperkt effect zien van de maatregelen", vertelt RIVM-epidemioloog Susan van den Hof aan NU.nl. "Dus ik maak mij zorgen of de gewenste gedragskentering van het kabinet er nog wel komt."

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) riepen maandag Nederlanders opnieuw op de (basis)maatregelen beter na te leven. Anders is het demissionaire kabinet genoodzaakt om binnenkort nieuwe maatregelen te treffen, vertelden de bewindslieden.

Van den Hof, hoofd van het Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten bij het RIVM, benadrukt het belang om te blijven herhalen dat mensen de (basis)maatregelen moeten naleven: "Het blijft dé manier om virusverspreiding te voorkomen."

Mogelijke effecten van de op 12 november aangekondigde maatregelen worden eind deze week verwacht. Maar ze erkent dat uit alle overige signalen blijkt dat "de mensen het zat zijn."

"De kraan moet dicht, maar we blijven dweilen met de kraan open", verzucht ze. "Het aantal besmettingen moet met minstens een kwart dalen. Als we iets willen, moet iedereen zijn steentje gaan bijdragen. Dan kan je veel bereiken in korte tijd."

Coronacijfers laten flinke stijging zien op alle fronten

In de afgelopen week steeg het aantal positieve tests nog eens met 40 procent, naar ruim 154.000 besmettingen. Dat terwijl de GGD's al aan het maximum zitten van hun testcapaciteit.

Prognoses die iets verder de toekomst in kijken, kan het RIVM momenteel moeilijk maken. "We kunnen nu heel kort vooruitkijken en dat ziet er niet rooskleurig uit."

Volgens Van den Hof is Nederland het zicht op het coronavirus niet verloren. Ze erkent dat de drukte bij de GGD's "enige invloed" heeft op de hoeveelheid afgenomen tests, maar benadrukt dat het RIVM nog altijd een zeer compleet beeld kan schetsen van de virusverspreiding.

"Het beeld is alleen minder gedetailleerd dan voorheen. Maar de vraag is hoe relevant dat is met deze grote virusverspreiding", aldus de epidemioloog. "Details zijn vooral belangrijk in een situatie waarin het virus niet overal zit. Dan kan je lokaal maatregelen nemen."

Momenteel weten de RIVM-experts nog ruim voldoende, verzekert ze. "We weten in welke gemeenten de brandhaarden zijn, wat de leeftijden van de getroffenen zijn en meer. Dat zijn op dit moment de belangrijkste dingen."