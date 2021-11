De meeste positieve coronatests werden afgelopen week afgenomen onder 5- tot en met 14-jarigen en 35- tot en met 44-jarigen. Het gaat vooral om schoolgaande kinderen en hun ouders, bevestigt het RIVM.

In de afgelopen week zijn ruim 32.000 kinderen van vijf tot en met veertien jaar oud positief getest. Dat is 58 procent meer dan in de week ervoor.

In de leeftijdsgroep van 35- tot en met 44-jarigen steeg het aantal gevallen met ruim 40 procent. In de groep ertussen, de jongeren en jonge volwassenen, was de toename veel kleiner.

Door het grote aantal positieve tests lukt het de GGD's nauwelijks nog om bron- en contactonderzoek te doen. In minder dan een kwart van de gevallen wordt nog duidelijk hoe mensen het coronavirus hebben opgelopen.

In de gevallen waarin het lukte de bron van de besmetting te vinden, was school of kinderdagverblijf opvallend vaak de haard. Bijna 20 procent van de besmettingen vond plaats op zo'n plek, tegen zo'n 15 procent vorige week en 10 procent de week ervoor.