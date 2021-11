Op de verpleegafdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen zijn in het afgelopen etmaal 349 coronapatiënten opgenomen. Dat is het grootste aantal sinds 29 december vorig jaar, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dinsdag. Op de intensive cares (ic's) werden 51 patiënten met COVID-19 opgenomen.

In totaal liggen er nu 2.540 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Dat is het grootste aantal sinds 6 mei.

Vergeleken met precies een jaar geleden liggen er nu 572 coronapatiënten (bijna 30 procent) meer in de ziekenhuizen.

Sinds maandag nam de totale ziekenhuisbezetting met 110 coronapatiënten toe. Op de ic's steeg het aantal mensen met corona dinsdag met 18 tot 488. Op de verpleegafdelingen nam het aantal COVID-19-patiënten toe met 92 tot 2.052.

Het LCPS verwacht niet dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen op korte termijn afneemt. Verschillende ziekenhuisorganisaties vrezen voor code zwart, maar voorzitter Ernst Kuipers van het LCPS nuanceerde dat maandag.

Kuipers liet weten de stijgende ziekenhuiscijfers met zorg te bekijken en sloot niet volledig uit dat het scenario voor code zwart zich ergens de komende weken gaat voltrekken. "Er moet wél een moment komen waarop het ombuigt", benadrukte hij.