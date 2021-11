Afgelopen week testten opnieuw een recordaantal mensen positief op het coronavirus. In de weekupdate meldt het RIVM 153.957 positieve tests, een stijging van bijna 40 procent ten opzichte van een week eerder. Ook het aantal ziekenhuisopnames blijkt fors te zijn gestegen. Volgens het RIVM houdt de stijging "op alle fronten" aan.

Waar in de vorige weekupdate van het RIVM nog een voorzichtige stabilisatie in de stijgende ziekenhuiscijfers te zien was, namen deze afgelopen week weer toe. In totaal belandden 1.833 coronapatiënten in het ziekenhuis, een stijging van 288 ten opzichte van een week ervoor. Het aantal opnames op de intensive care (ic) steeg naar 289, terwijl dat er een week eerder nog 229 waren.

De bijna 154.000 positieve coronatests komt neer op ongeveer 862 positieve vastgestelde besmettingen per 100.000 inwoners. Een week eerder ging het om 629 besmette Nederlanders per 100.000 inwoners.

De GGD's namen de afgelopen week bijna 630.000 tests af, bijna 75.000 tests meer dan een week eerder. Van alle afgenomen tests bleek uiteindelijk 22,2 procent positief te zijn.

In totaal werden bij het RIVM 265 coronagerelateerde sterfgevallen gemeld. Een week eerder ging het nog om 173 doden als gevolg van het coronavirus.

Opnieuw meeste besmettingen in thuissituatie

De GGD's konden in maar 20 procent van de gevallen de herkomst van de besmetting achterhalen. Dit was een week eerder nog 22.4 procent, en een week daarvoor nog 28 procent.

Opnieuw vonden de meeste besmettingen thuis plaats: in de afgelopen week konden 17.686 besmettingen worden herleid naar de thuissituatie. Naar scholen en kinderopvang konden 5.972 positieve tests worden herleid, gevolgd door 3.716 naar bezoek thuis. Van alle positieve tests waren 1.809 terug te leiden naar de werkplek.

Het reproductiegetal (ook wel de R-waarde genoemd), dat sinds begin september aan een langzame stijging bezig is, stond twee weken geleden op 1,21, dezelfde waarde als de week ervoor. Dat betekent dat 100 personen 121 anderen zouden besmetten.

Effect van maatregelen pas volgende week zichtbaar

Of de recente aanscherpingen van de coronamaatregelen effect hebben op de coronacijfers, is nu nog niet te zeggen. Volgens het RIVM wordt dit naar verwachting de komende week zichtbaar.

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gaven maandag al aan dat aanvullende maatregelen nu nog niet nodig zijn. Ze benadrukten dat de huidige maatregelen beter nageleefd moeten worden. Mochten de coronacijfers in de ziekenhuizen de verkeerde kant opgaan, dan wordt eerder dan 3 december gekeken of er meer maatregelen nodig zijn.