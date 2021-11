De ziekenhuiszorg is in de afgelopen week verder afgeschaald vanwege de aanhoudende coronadrukte. Er zijn minder operatiekamers in gebruik, minder ziekenhuizen kunnen de kritieke planbare zorg altijd binnen zes weken leveren en steeds meer ziekenhuizen kunnen ook niet alle planbare zorg meer aanbieden, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dinsdag.

Een woordvoerder van de NZa meldt dat de situatie in de ziekenhuizen voortaan iedere week wordt gepeild. De cijfers worden elke dinsdagochtend gepubliceerd.

Uit de recentste peiling blijkt dat inmiddels drie op de tien operatiekamers niet meer in gebruik zijn. Vorige week ging het om een kwart van alle operatiekamers.

Van de 73 ziekenhuizen die gegevens doorgaven aan de NZa, laten er 14 weten dat de kritieke planbare zorg niet - of niet altijd - binnen zes weken geleverd wordt. Die zorg moet in die periode plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen. Daarom beoordelen medisch specialisten per situatie of het verantwoord is om een behandeling uit te stellen.

Mensen die gezondheidsklachten ontwikkelen, worden geadviseerd om contact op te nemen met hun huisarts. Die kan opnieuw beoordelen of het verantwoord is om te wachten, of patiënten toch doorverwijzen naar het ziekenhuis.

'Afschaling reguliere ziekenhuiszorg logisch gevolg van coronadrukte'

Ook bij de 'normale' planbare zorg vindt een verdere afschaling plaats. 49 van de 73 ziekenhuizen kunnen niet alle planbare zorg meer leveren. De NZa spreekt van een "logisch gevolg" van de oplopende coronadrukte in de ziekenhuizen.

Het aantal coronapatiënten neemt al geruime tijd snel toe. Maandag lagen er 2.430 COVID-19-patiënten in ziekenhuizen. Dat waren er 114 meer dan een dag eerder.

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) deden maandag een nieuwe, dringende oproep aan Nederlanders om de basismaatregelen beter na te leven. Die maatregelen kunnen volgens deskundigen de meeste nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames voorkomen.

Als de ziekenhuiscijfers de verkeerde kant blijven opgaan, dreigen nieuwe maatregelen.