Het kabinet gaat het gebruik van zelftests ook (tijdelijk) aanraden aan niet-kwetsbare personen mét klachten die op COVID-19 lijken. De bewindslieden nemen de beslissing op advies van deskundigen binnen het OMT, schrijft demissionair minister Hugo de Jonge (Volkgezondheid) in een Kamerbrief.

Momenteel worden zelftests alleen aangeraden aan mensen zonder klachten. Iedereen met klachten moet zich bij de GGD laten testen, of je nou kwetsbaar bent of niet. De zelftests zijn namelijk minder betrouwbaar dan de tests die bij de GGD's worden gebruikt. Daardoor krijgen mensen soms onterecht een negatieve uitslag. Ze denken dat ze niet besmettelijk zijn, gaan de deur uit, en kunnen andere besmetten.

De teststraten van de GGD's zitten echter aan hun maximale testcapaciteit. Ook zien de experts dat een op de drie Nederlanders zich tóch al thuis test als zij klachten hebben. Tegen het advies in dus. Wel worden veel positieve zelftests daarna bevestigd bij de GGD's.

In de huidige omstandigheden kan het "frequent en laagdrempelig zelftesten" daarom nuttig zijn, vinden de experts. Daar worden wel enkele belangrijke kanttekeningen bij geplaatst:

Als je met kwetsbare Nederlanders werkt of met hen in contact staat, blijft een test bij de GGD de regel.

Ook kwetsbare Nederlanders moeten zich gewoon bij de GGD laten testen, tenzij er heel lange wachttijden ontstaan. Een zelftest kan dan sneller duidelijkheid opleveren.

Voor iedereen geldt: ga na een positieve sneltest alsnog naar de GGD om het resultaat te bevestigen. Dat is ook de enige plek waar je een herstelbewijs kunt krijgen voor een coronapas.

Het OMT stelt wel kwaliteitseisen aan de zelftests. Ook raden de experts het kabinet aan om de tests gratis aan te bieden. Als Nederlanders gemakkelijk zelftests in huis kunnen halen, kan dat bereidheid om een zelftest te doen flink vergroten.

Advies bij klachten blijft hetzelfde: blijf thuis

Het advies om thuis te blijven bij klachten blijft hetzelfde. Als Nederlanders met klachten zichzelf testen met een zelftest en de uitslag negatief is, moeten zij toch voor de zekerheid alsnog zoveel mogelijk thuisblijven. En zit je in quarantaine, dan moet je dat ook na een negatieve zelftest nog steeds.

Alleen voor personen met een cruciaal beroep geldt een uitzondering. Leraren of mensen in de zorg bijvoorbeeld. Als zij milde klachten hebben én op hun werk niet in contact komen met kwetsbare personen, mogen zij 'gewoon' aan de slag. Maar dan wel het liefst met beschermingsmiddelen zoals mondkapjes.

Testbeleid wordt uiterlijk 3 december gewijzigd

Het OMT benadrukt dat het kabinet duidelijk moet communiceren over de nieuwe regels. De Jonge schrijft in een reactie op het advies dat het beleid de komende dagen verder wordt uitgewerkt.

Het RIVM en de koepel van GGD'en helpen het kabinet daarbij. Uiterlijk 3 december gaat de wijziging officieel in.