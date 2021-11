Voor het eerst in de huidige coronagolf wordt een Nederlandse coronapatiënt naar een Duits ziekenhuis verplaatst. De patiënt, die hoogstwaarschijnlijk op de ic lag, is dinsdag rond 10.45 uur met een speciale ambulance vanuit het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam richting Bochum vertrokken.

Later op de dag wordt nog een andere coronapatiënt van Nederland naar Duitsland gebracht, laat het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) weten. Deze tweede patiënt komt uit het Ikazia Ziekenhuis, ook in Rotterdam.

Deze persoon wordt in de loop van de middag opgehaald door dezelfde speciale ambulance, die dan terugkeert uit Duitsland. De patiënt gaat naar een ziekenhuis in de plaats Herten. Woensdag gaat het verplaatsen van patiënten verder.

In totaal is er bij de oosterburen plek voor twintig coronapatiënten. Het gaat om bedden op zowel ic's als verpleegafdelingen. Alle patiënten komen terecht in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, die grenst aan Nederland.

Het verplaatsen van coronapatiënten is "heel arbeidsintensief", aldus een woordvoerder van het LNAZ. Ze worden verplaatst met een zogenoemde mobiele intensivecare-unit. Een ic-arts en ic-verpleegkundige reizen mee.

Begin deze maand leek het er nog op dat Duitsland Nederland niet bij deze besmettingsgolf kon helpen. De oosterburen kampen zelf met een grote toename van het aantal besmettingen en hadden alle zorgcapaciteit zelf nodig. Waardoor Duitsland nu wel hulp kan bieden, is niet bekend.

Eerder hebben Duitse ziekenhuizen ook tientallen Nederlandse coronapatiënten opgevangen. Bovendien schold Duitsland de rekening van miljoenen euro's voor die behandelingen kwijt.