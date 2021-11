De maatregelen tegen corona zijn laatst strenger geworden. Zo moet je nu veel sneller in quarantaine. NU.nl zet de regels op een rij.

In quarantaine gaan betekent dat je je afsluit voor anderen. Je hebt dan geen lichamelijk contact met anderen. Je houdt afstand van anderen en je zondert je dus af. In quarantaine gaan is een goede manier om te voorkomen dat je anderen met het coronavirus besmet.

Wanneer ga je in quarantaine? Als je coronaklachten hebt en nog niet getest bent.

Als een huisgenoot corona heeft.

Als je niet gevaccineerd bent en terugkomt uit een gebied waar je een grote kans had om corona te krijgen.

Als je niet gevaccineerd bent en een melding van de app CoronaMelder krijgt.

Als je niet gevaccineerd bent en nauw contact hebt gehad met iemand die corona heeft (je bent dan in de laatste 24 uur minstens 15 minuten binnen 1,5 meter van deze persoon geweest).

We nemen een gezin van 4 personen als voorbeeld. Een gezin met 2 volwassenen, een kind van 12 jaar en een kind van 3 jaar. De algemene regels gelden voor iedereen van 13 jaar en ouder. Voor jongere kinderen zijn de regels minder streng.

Vaak je handen wassen is een van de basisregels. Vaak je handen wassen is een van de basisregels. Foto: ANP

Algemene regels voor quarantaine in huis

- Je blijft binnen. Je mag alleen in je tuin of op je balkon zitten.

- Alleen mensen met wie je samenwoont, mogen met je in huis zijn. Je blijft zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand van huisgenoten. Dat betekent: niet knuffelen, niet zoenen en geen seks.

- Je ontvangt geen bezoek, alleen medisch bezoek is toegestaan. De buurman mag dus niet langskomen, maar de huisarts wel.

- Als het nodig is, komt de arts bij je thuis. Je gaat niet zelf naar de huisarts of het ziekenhuis.

- Je werkt thuis. Ook als je in de zorg werkt en gevaccineerd bent.

- Je reist niet met het openbaar vervoer of een taxi.

- Je hebt geen contact met kwetsbare personen tot en met de 10e dag nadat je misschien besmet bent geraakt.

- Je volgt de basisregels, zoals regelmatig je handen wassen. Bij nieuwe klachten maak je weer een testafspraak bij de GGD.

Regels voor quarantaine. Regels voor quarantaine.

Quarantaineregels voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar

- Je mag naar de opvang of basisschool (of naar buiten) als je verkouden bent. Dat mag ook bij bekende klachten aan de luchtwegen of bij astma of hooikoorts. Als je je laat testen, moet je thuisblijven tot je een negatieve testuitslag hebt gekregen.

- Je moet thuisblijven bij heftigere klachten, zoals koorts, benauwdheid of veel hoesten.

- Je moet thuisblijven als een huisgenoot corona heeft.

- Je moet thuisblijven als je nauw contact hebt gehad met iemand met corona.

- Je moet thuisblijven als de GGD zegt dat je nauw contact hebt gehad met iemand in je klas die besmet is. Je laat je dan ook testen.

- Je hoeft niet in quarantaine als je geen klachten hebt. Dat hoeft ook niet als iemand in je klas corona heeft, maar je niet bij diegene in de buurt bent geweest.

Quarantaineregels voor kinderen tot en met 3 jaar

- Voor het kind van 3 jaar gelden dezelfde regels als voor het oudere kind van 12 jaar. Maar er is één uitzondering: je hoeft niet thuis te blijven als je nauw contact hebt gehad met iemand met corona.

Hoelang moet je in quarantaine?

- De algemene regel is dat je na 7 dagen sinds het begin van de klachten uit quarantaine mag. Dan moet je wel de laatste 24 uur geen klachten hebben gehad.

- Als je geen klachten had en gevaccineerd bent, mag je na 3 dagen uit quarantaine.

- Als je geen klachten had, maar niet gevaccineerd bent, mag je na 5 dagen uit quarantaine.

Quarantaine lijkt heel veel op isolatie. Maar de regels van isolatie zijn strenger. Je gaat thuis in isolatie als je met het coronavirus besmet bent. Van de GGD krijg je te horen hoelang je in isolatie moet. Bekijk deze brief voor de leefregels en meer informatie.