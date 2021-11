De horeca moet voorlopig gewoon om 20.00 uur dicht. Het plan van de horeca om langer open te blijven mits er na 20.00 uur geen gasten meer binnen zouden komen, gaat niet door. Het OMT vindt het plan geen goed idee en het demissionaire kabinet gaat hierin mee.

Volgens het OMT is het risico op besmetting namelijk ook afhankelijk van de contactduur tussen de bezoekers en de intensiviteit van het contact. Als restaurants en kroegen langer openblijven - ook al komt er niemand meer bij - zal het aantal besmettingen toch toenemen, schrijven de deskundigen maandagavond in hun nieuwste advies. Het kabinet neemt dit advies over.

Volgens de huidige coronamaatregelen die op 13 november ingingen moeten horecazaken om 20.00 uur dicht zijn. Kroegen en restaurants zijn daar niet blij mee, omdat ze dan vaak niet genoeg geld kunnen verdienen om rond te komen. De horeca kwam daarom met het alternatieve plan.

Op 3 december gaat het kabinet kijken of de coronaregels veranderd moeten worden, al lijkt de regering eerder te denken aan extra maatregelen dan aan minder maatregelen. Demissionair premier Mark Rutte zei maandag zelfs dat er mogelijk eerder dan 3 december al meer maatregelen komen als Nederlanders zich niet beter aan de coronaregels gaan houden.