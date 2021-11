Door de vele coronapatiënten lopen de ziekenhuizen vol. Als dat zo doorgaat is er straks geen plek meer voor nieuwe patiënten, vrezen zorgexperts. Ziekenhuizen moeten dan kiezen wie ze nog kunnen helpen, en wie niet. Die situatie noem je code zwart. Hoe ver zitten we daar nog van af?

Wanneer zou code zwart ingaan?

Wanneer alle ziekenhuizen (en dan vooral de intensive cares) in Nederland vol liggen en er geen plek meer is voor nieuwe patiënten. Artsen moeten dan gaan kiezen wie ze opnemen en wie geen hulp krijgt. Daar is dan een plan voor.

Als het zover zou komen, moet demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid Code Zwart officieel uitroepen. Dat doet hij in overleg met experts. Ze houden elke dag bij hoeveel patiënten er in het ziekenhuis (en op de ic) komen. Ook wordt ingeschat hoeveel patiënten er nog bijkomen.

Op hoeveel patiënten zitten we nu?

Op de ic’s lagen maandag 882 patiënten. Met en zonder corona.

Vorige week belandden er per dag ongeveer 40 nieuwe coronapatiënten op de ic.

Er is plek voor 1000 ic-patiënten, maar er wordt opgeschaald. Naar 1150 of misschien zelfs 1350 plekken.

Op de gewone corona-afdelingen in de ziekenhuizen is het ook razend druk. Daar liggen nu 1850 mensen met corona. Maar daar zijn de problemen niet zo groot als op de ic's.

Hoeveel patiënten komen er nog bij?

Dat weten we niet precies. Maar als je kijkt naar de cijfers van de afgelopen weken, komen er sowieso nog honderden ic-patiënten bij.

Als iemand ernstige corona heeft, komt-ie niet meteen in het ziekenhuis terecht. Het duurt een dag of acht tot iemand zo ziek is, dat hij moet worden opgenomen. En twaalf dagen voor hij op de ic belandt. Voorbeeld: op 8 november waren er bijna 12.000 positieve tests. Dat leidde twaalf dagen later, op 20 november, tot 32 nieuwe ic-opnames.

Dan spoelen we door naar komende tijd. Deze maandag waren er geen 12.000 maar ruim 23.000 besmettingen. Bijna dubbel zoveel positieve tests, dus je zou verwachten: over twaalf dagen ook bijna dubbel zoveel ic-opnames. En dan te bedenken dat we al een week lang meer dan 20.000 positieve tests per dag hebben. Kun je nagaan hoeveel patiënten er de komende tijd waarschijnlijk nog bijkomen.

Kunnen we niet opschalen naar meer ic-bedden?

Normaal gesproken heeft Nederland iets meer dan duizend ic-bedden. Door de drukte wordt dat nu uitgebreid naar 1150.

Als het echt nodig is, zouden het er 1350 moeten worden. Dat wil het kabinet tenminste. Maar onder andere vakbonden en de ic-hoofden van de acht academische ziekenhuizen zeggen dat dat niet kan. Voor meer bedden is volgens hen niet genoeg personeel. En sowieso gaat opschalen ten koste van andere zorg op andere afdelingen.

Maar of het nou 1150 of 1350 bedden worden: de vraag is of het genoeg is.

Dus? Hoe lang nog tot Code Zwart?

Op papier hebben we nog ongeveer 118 lege ic-bedden. Kijkend naar de gemiddeld aantal ic-opnames van afgelopen week (40 per dag) zouden de ic’s over drie dagen al vol liggen. Zelfs de noodbedden voor een ramp zijn dan op. Maar zo’n enorme vaart zal het in elk geval niet lopen. Er gaan ook patiënten weg van de ic, omdat ze beter worden of overlijden. Wel houden coronapatiënten gemiddeld zeventien dagen een ic-bed bezet. En dat is lang.

Er komen dus meer patiënten bij dan dat er weggaan. En op een moment komt het maximum wel in zicht. Maar voor het zover is, zijn er verschillende manieren om code zwart uit te stellen of hopelijk alsnog te voorkomen. Door het aantal bedden maximaal op te schalen. Door Duitsland te vragen om zo veel mogelijk Nederlandse patiënten over te nemen. Door elke behandeling die nog heel even kan wachten uit te stellen, zelfs kankeroperaties en hartoperaties. En als iedereen zich aan de maatregelen houdt, voorkomt dat nieuwe besmettingen.

Als dat allemaal is gebeurd, de ic’s toch vol liggen, en er nog steeds patiënten bij komen, dán is het Code Zwart. We zijn daar nu dus nog niet in de buurt, er is nog wat speelruimte. Maar spannend wordt het sowieso.