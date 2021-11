Het is druk in de ziekenhuizen, maar we zijn nog ver verwijderd van code zwart, zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maandag. "We volgen de situatie in de ziekenhuizen nauwlettend", aldus de bewindsman.

Code zwart zou betekenen dat de schaarse ic-bedden moeten worden verdeeld over alle patiënten, ook degene zonder corona. Op de intensivecareafdelingen zou dan moeten worden bepaald welke patiënt wel een bed toegewezen krijgt en kan worden geholpen en welke niet.

Hoewel dat nog niet aan de orde is, waarschuwde de zorg al meermaals voor het noodprotocol. De Jonge ziet de wijze waarop de zorg over code zwart spreekt vooral "als een uiting van grote zorg". "Namelijk: het is er enorm druk, we staan onder grote spanning. En dat is ook echt zo."

De Jonge wees erop dat momenteel 450 tot 460 bedden op de ic's met coronapatiënten gevuld zijn. Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus loopt al weken op, net als het aantal ziekenhuisopnames. De minister wil daarom dat het aantal beschikbare ic-bedden wordt opgeschaald naar 1.350, maar het is zeer de vraag of dat mogelijk is.

Andere zorg moet worden afgeschaald voor meer ic-bedden

Om meer ic-bedden beschikbaar te maken, moet daarnaast andere zorg worden afgeschaald. "Dat zijn heel pijnlijke maatregelen overigens, want dit betekent dat operaties waar mensen al heel lang op zitten te wachten moeten worden uitgesteld", aldus de zorgminister.

Volgens De Jonge staat de zorg "totaal onder druk", maar zijn we "nog lang niet" bij code zwart. Alle scenario's liggen volgens hem klaar en er wordt mee geoefend.

De minister en demissionair premier Mark Rutte riepen mensen maandag tijdens een ingelast persmoment op zich beter aan de basisregels te houden. Dat gebeurt op dit moment te weinig. Ze waarschuwen voor nieuwe maatregelen als er deze week geen verandering in de cijfers komt.