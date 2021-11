Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) noemt maandag de geluiden rond code zwart uit verschillende hoeken van de zorg "begrijpelijk", maar benadrukt daarbij wel dat het belangrijk is om die te nuanceren.

"Ik vind het heel begrijpelijk, maar ik geef er toch wel enige kleuring en nuance aan", zegt Kuipers over de berichten rond een mogelijke code zwart.

Eerder op de dag waarschuwde de beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) dat het niet lang meer duurt voordat code zwart wordt bereikt. Ook vanuit de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV) en meerdere ziekenhuizen klonken soortgelijke geluiden.

Kuipers pleit ervoor om die berichten niet te veel te verspreiden om "onrust" te voorkomen. "Op het moment dat het moment in zicht komt dat het laatste bed in gebruik is, dan geven we (het LNAZ, red.) een signaal af naar de minister. Die doet via de inspectie en de Nederlandse Zorgautoriteit nog een dubbelcheck en kondigt dan code zwart af."

Van die situatie is volgens de LNAZ-voorzitter "volstrekt geen sprake". "En dat zullen we in de komende dagen en ik verwacht komende week ook niet krijgen."

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis (ic en non-ic)

'Er moet wel een moment komen waarop het ombuigt'

Wel beaamde Kuipers de stijgende ziekenhuiscijfers met zorg te bekijken en hij sloot ook niet volledig uit dat het scenario voor code zwart zich ergens de komende weken gaat voltrekken. "Er moet wél een moment komen waarop het ombuigt", benadrukte hij.

Als de trend zo doorzet, dan liggen er volgens Kuipers volgende week evenveel coronapatiënten in het ziekenhuis als tijdens de piek van vorige winter.

58 De Jonge over coronaregels: 'Kijk ook naar jezelf in de file'

Ziekenhuizen gaan opschalen naar 1.150 ic-bedden

Code zwart houdt in dat er in het hele land geen bed beschikbaar meer is voor een patiënt die hulp nodig heeft. Op dat moment moeten artsen kiezen welke patiënt hulp krijgt en welke niet. Op dat moment is de reguliere zorg volledig afgeschaald en gaan planbare operaties dus niet meer door.

Maandag liggen er in totaal 2.430 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 470 op de intensive care. In totaal zijn er 1.055 ic-bedden beschikbaar, waarvan er 412 bezet zijn door patiënten zonder corona.

Er zijn ook altijd 188 zogeheten BOSS-bedden nodig, die vrij moeten blijven voor calamiteiten. Dat aantal wordt al enige tijd niet meer gehaald.

Kuipers zegt dat ziekenhuizen nu gaan opschalen naar 1.150 ic-bedden. Eerder kondigde hij aan dat het maximale aantal ic-bedden 1.350 is, al is dat maar korte tijd vol te houden. Uit meerdere hoeken van de zorg zijn twijfels geuit over de haalbaarheid van dat maximale aantal.