Door corona lopen de Nederlandse ziekenhuizen vol. Als ook op de intensive cares geen plek meer zou voor nieuwe patiënten, heet dat code zwart. Er zijn nog manieren om dat te voorkomen, maar het wordt sowieso krap. Drie vragen over deze situatie, die in Nederland nog nooit is voorgekomen.

1. Wat is code zwart?

Bij code zwart zijn zo veel bedden van (in dit geval de intensive cares van) de ziekenhuizen bezet, dat er geen ruimte meer is voor nieuwe patiënten. Artsen moeten dan kiezen welke patiënten nog worden opgenomen. Triage heet dat.

Gevolg: niet alle patiënten in een levensbedreigende situatie krijgen de zorg die ze nodig hebben. In het ergste geval overlijden ze.

2. Hoe ziet de zorg eruit als code zwart geldt?

Speciale teams in ziekenhuizen kiezen wie er op de ic terechtkan (en wie dus niet). Daarmee moeten ze zoveel mogelijk levens redden, de patiënten zoveel mogelijk gelijk behandelen en eerlijke keuzes maken. Het maakt dus niet uit of een patiënt bijvoorbeeld wel of niet rookt, rijk is of is gevaccineerd.

Verder geldt volgens het code zwart-draaiboek:

Patiënten die korte zorg nodig hebben, krijgen voorrang op mensen die langer een bed bezet zouden houden. Zo kunnen artsen in totaal meer mensen helpen.





Zorgpersoneel mag eerst, maar alleen diegenen die "veel risicovol contact" hebben gehad met coronapatiënten. Het gaat om personeel dat te weinig mondkapjes en handschoenen kreeg om zichzelf te beschermen tegen het virus. Die tekorten waren er in de eerste golf, maar zijn er nu niet.





Als de vorige twee punten niet tot een keuze leiden, dan komt de leeftijd van de patiënt in beeld. Jonge patiënten gaan voor ouderen. De kans op overleven van beiden moet dan wel ongeveer gelijk zijn.





Patiënten hoeven niet ineens weg van de ic als er een patiënt komt die bijvoorbeeld jonger is.





Geluk speelt ook mee. Als er twee patiënten tegelijkertijd binnenkomen, mogen artsen loten wie voorrang krijgt. Als ze vlak na elkaar komen, gaat het ic-bed naar degene die het eerste binnenkwam.

3. Wanneer wordt het code zwart?

We hebben ongeveer duizend ic-bedden in Nederland. Maandag waren er 882 plekken bezet, door mensen met en zonder corona. Vorige week kwamen er per dag gemiddeld 40 ic-patiënten bij.

Er gaan ook mensen van de ic af, doordat ze beter worden of komen te overlijden. het is dus zeker niet zo dat de ic-bedden over een paar dagen al op zijn. Maar het maximum komt wel in zicht. Ook moeten er noodbedden overblijven voor als er bijvoorbeeld een ramp gebeurt.

4. Hoe kan code zwart dan nog voorkomen worden?

Het is nog lang niet zeker dat we in code zwart belanden. Er zijn een paar manieren die dat hopelijk kunnen voorkomen. De belangrijkste: