Oostenrijk is maandag weer in lockdown gegaan vanwege de sterke toename van het aantal coronabesmettingen. Alleen supermarkten, drogisterijen en apotheken mogen openblijven, terwijl de horeca en meeste scholen de komende tien dagen dicht blijven.

Mensen mogen alleen van huis voor boodschappen, lichaamsbeweging, werk of bezoek aan een arts. De maatregelen kunnen met nog eens tien dagen verlengd worden als de regering dat noodzakelijk acht.

De lockdown is de opmaat tot een algemene vaccinatieplicht die op 1 februari ingaat. Oostenrijk is het eerste EU-land dat vaccinatie tegen COVID-19 verplicht stelt. Iets meer dan 65 procent van de bevolking is gevaccineerd. Autoriteiten werken aan wetgeving die de verplichte vaccinatie mogelijk moet maken.

Veel inwoners van het land uitten dit weekend forse kritiek op de maatregelen. Bij demonstraties in de hoofdstad Wenen kwamen zeker 40.000 betogers bijeen. De sfeer bleef gemoedelijk. Tien mensen werden gearresteerd, omdat ze agenten met bierblikjes en flessen hadden bekogeld.

Het wantrouwen tegen de overheid is groot. Betogers waren via sociale media opgeroepen om een paraplu mee te nemen, omdat de overheid ze vanuit de lucht zou besprenkelen met "desinfectiemiddelen tegen het coronavirus". De Oostenrijkse politie ontkrachtte dat gerucht.

Vierde lockdown voor Oostenrijk

Sinds een week was in Oostenrijk al een lockdown van kracht voor mensen boven de twaalf die niet volledig zijn gevaccineerd. Bij het overtreden van de regels riskeerden zij een boete van 1.450 euro.

Het is de vierde keer dat het land met bijna negen miljoen inwoners in lockdown gaat. De deelstaten Salzburg en Opper-Oostenrijk kampen met de hoogste besmettingscijfers van het land en de ziekenhuizen zijn gevuld met coronapatiënten.