GGD GHOR Nederland roept mensen die in 1936 of eerder zijn geboren op een afspraak voor een boostervaccinatie te maken. Dat kan ook als ze nog geen uitnodigingsbrief van het RIVM hebben ontvangen. De koepelorganisatie van de GGD's doet dit, omdat PostNL door een storing achterloopt met het bezorgen van de brieven.

GGD GHOR Nederland liet eerder weten dat de verzending van de brieven door diverse storingen bij PostNL vertraging had opgelopen. Of de vertraging inmiddels helemaal is weggewerkt, weet de koepel niet zeker. Daarom heeft de organisatie besloten deze extra oproep te doen.

"De GGD's staan klaar om deze mensen een booster te geven en we zouden het zonde vinden als een te laat bezorgde brief tot onnodige vertraging leidt in de boostercampagne", aldus de koepelorganisatie.

De vaccinatiecampagne voor boosterprikken zou eigenlijk pas op 6 december beginnen, maar werd vervroegd naar 19 november door het snel stijgende aantal nieuwe besmettingen. Het prikken begon zelfs nog een dag eerder.

Een negentigjarige vrouw heeft donderdag als eerste oudere in Nederland een boosterprik gekregen. Ze kreeg de dosis bij de GGD-locatie aan de Sportlaan in Den Haag.