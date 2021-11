Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is in het afgelopen etmaal met 99 toegenomen, blijkt zondag uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen er nu 2.316 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis.

Het gaat om het grootste aantal opgenomen covidpatiënten sinds half mei. Nu liggen er ruim vierhonderd coronapatiënten meer in het ziekenhuis dan precies een jaar geleden.

Op de intensive cares steeg het aantal mensen met COVID-19 zondag per saldo met 34 tot 466. Er liggen nu meer coronapatiënten dan niet-coronapatiënten op de ic's en dat is voor het eerst sinds eind mei. Op de verpleegafdelingen nam het aantal met 65 toe tot 1.850.

In de afgelopen 24 uur werden 35 coronapatiënten opgenomen op de ic's. Op de verpleegafdelingen werden 252 patiënten met COVID-19 binnengebracht.

De afgelopen zeven dagen waren er gemiddeld 299 nieuwe opnames per dag, het hoogste niveau sinds 5 mei. Dit gemiddelde ligt bijna 10 procent hoger dan vorige week en stijgt voor de veertigste dag op rij.