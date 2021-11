Het RIVM meldt zaterdag 55 coronagerelateerde sterfgevallen. Dat is het grootste aantal sinds 9 maart. Daarnaast steeg het gemiddelde aantal positieve tests over de afgelopen zeven dagen opnieuw naar een recordhoogte.

Dat het RIVM tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend de 55 sterfgevallen doorgestuurd kreeg, betekent niet dat deze mensen ook daadwerkelijk in die periode zijn overleden. Er kan vertraging zitten in de cijfers, die het instituut krijgt van de ziekenhuizen. Daardoor worden sterfgevallen als gevolg van een coronabesmetting soms later pas geregistreerd.

In de afgelopen week registreerde het RIVM het overlijden van 230 coronapatiënten. Dat is gemiddeld bijna 33 per dag, het hoogste niveau sinds 14 maart.

Voor de vijfde dag op rij werden er meer dan 20.000 positieve tests geregistreerd. De 21.873 positieve tests vormen het op een na hoogste dagcijfer ooit, alleen afgelopen donderdag waren het er meer (23.600).

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 138.762 positieve tests. Dat is het grootste weektotaal ooit. Gemiddeld komt het neer op 19.823 bevestigde besmettingen per dag. Dat gemiddelde ligt 48,5 procent hoger dan een week geleden, de grootste toename op weekbasis in bijna een maand tijd.

De lijn van de epidemie gaat sinds begin oktober in een rechte lijn omhoog. Het zevendaagse gemiddelde steeg zaterdag voor de 51e dag op rij. Dat is bijna een record. In september en oktober vorig jaar, bij het begin van de tweede golf, steeg het gemiddelde 57 dagen achter elkaar.