Wereldgezondheidsorganisatie WHO houdt er rekening mee dat de Europese landen in de periode tot maart 500.000 coronagerelateerde sterfgevallen zullen registreren als ze niet snel maatregelen nemen, meldt de regiodirecteur Europa van de organisatie zaterdag aan BBC News.

De WHO schat het aantal in op basis van het winterseizoen dat eraan komt, de achterblijvende vaccinatiegraad en de besmettelijkheid van de deltavariant van het coronavirus. Volgens regiodirecteur Hans Kluge van de WHO kunnen mondkapjes direct bijdragen aan een beperking van het aantal coronagerelateerde sterfgevallen.

Volgens de WHO hebben de Europese landen sinds de uitbraak van COVID-19 ruim anderhalf miljoen coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd. Het aantal positieve tests loopt in veel Europese landen, waaronder Nederland, sterk op.

Kluge noemt een vaccinatieplicht als coronamaatregel een "laatste redmiddel". De WHO-regiodirecteur Europa vindt het echter ook de hoogste tijd voor een debat over de juridische mogelijkheden en sociale impact van zo'n maatregel.

Oostenrijk voerde vrijdag als eerste Europese land een vaccinatieplicht in om de stijgende coronacijfers in het land een halt toe te roepen. De maatregel gaat in per februari.

In Nederland is er veel discussie over de zogenoemde 2G-maatregel. Alleen mensen die zijn gevaccineerd of genezen behouden na de eventuele invoering net zo veel bewegingsvrijheid als nu. In Rotterdam leidden demonstraties tegen de plannen van het demissionaire kabinet vrijdagavond tot rellen.