Tienduizenden mensen hebben zaterdag in Australië gedemonstreerd tegen het coronabeleid van de overheid. Demonstranten trokken door steden als Melbourne en Sydney. In die laatste miljoenenstad hadden betogers zich onder meer verkleed als de voormalige Amerikaanse president Donald Trump en als de Schotse vrijheidsstrijder uit de film Braveheart, schrijven Australische media.

In tegenstelling tot het Nederlandse coronaprotest in Rotterdam van vrijdagavond verliepen de demonstraties in Australië voor zover bekend vreedzaam. In Australië wordt regelmatig geprotesteerd tegen de coronamaatregelen, maar niet elke demonstratie is zo groot.

De Australische demonstranten zijn boos vanwege de lockdown en de vaccinatieplicht die wordt ingevoerd voor bepaalde groepen. Zo heeft de deelstaat Zuid-Australië onlangs besloten dat medewerkers van scholen voor het begin van het volgende schooljaar volledig gevaccineerd moeten zijn. Ze krijgen een paar weken de tijd om een eerste inenting te regelen.

Sommige Australiërs vinden dergelijke maatregelen te ver gaan. Betogers in Sydney hadden borden meegenomen met opschriften als "mijn lichaam, mijn keus" en "mijn dochter is ziek door vaccinbijwerkingen", schrijft de krant Sydney Morning Herald. De politie schat dat in de miljoenenstad 10.000 mensen demonstreerden, de organisatoren van de "vrijheidsmars" gaan uit van 100.000 deelnemers.

Het is onduidelijk hoeveel mensen de straat opgingen in Melbourne, maar op beelden is te zien dat het gaat om een enorme mensenmassa. De krant The Age gaat uit van tienduizenden deelnemers.

Foto: EPA

Ook een tegendemonstratie, maar kleiner

Mensen die de aanpak van de overheid wél steunen, hielden in Melbourne een tegendemonstratie. Daar deden zo'n tweeduizend mensen aan mee. Een deelnemer zei tegen persbureau AFP dat het overheidsbeleid is bedoeld om levens te redden. "Dit is een wereldwijde pandemie. Wat moeten we anders?"

Het circa 25 miljoen inwoners tellende Australië ging aan het begin van de pandemie grotendeels op slot voor buitenlandse reizigers om het virus buiten de deur te houden. Het land heeft ruim negentienhonderd sterfgevallen als gevolg van het virus gemeld, veel minder dan kleinere West-Europese landen als Nederland en België.