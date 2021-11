Een Amsterdams protest tegen het coronabeleid gaat zaterdag niet door. De organisatie van de demonstratie heeft dit besloten nadat een Rotterdams protest vrijdagavond was uitgemond in rellen.

De Rotterdamse politie loste vrijdag zowel waarschuwingsschoten als gerichte schoten tijdens rellen op de Coolsingel. Zeker zeven gewonden kunnen in verband worden gebracht met de schoten, liet de politie weten.

De demonstratie United We Stand, die zaterdagmiddag in Amsterdam zou plaatsvinden, is naar aanleiding van de rellen in Rotterdam geannuleerd, meldt de organisatie op haar Facebook-pagina. De gemeente Amsterdam bevestigt dat de demonstratie niet doorgaat.

De organisatie van United We Stand roept mensen die van plan waren mee te lopen in de mars van de Dam naar het Westerpark ertoe op niet naar Amsterdam te komen.

Een protestoptocht door Breda tegen de coronamaatregelen gaat zaterdag ondanks de rellen in Rotterdam wél door, laat de organisatie weten. Wel distantiëren de betrokken zich van het geweld in Rotterdam.

De Rotterdamse driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) wist al een paar dagen dat een groep van enkele tientallen mensen van plan was om op de Coolsingel hun onvrede over het coronabeleid en de plannen voor een 2G-beleid duidelijk te maken. Toch werd de politie erdoor verrast dat demonstranten uit waren op rellen, liet burgemeester Ahmed Aboutaleb weten op een persconferentie.