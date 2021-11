De Rotterdamse driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) wist al een paar dagen dat een groep van enkele tientallen mensen van plan was om op de Coolsingel hun onvrede over het coronabeleid en de plannen voor een 2G-beleid duidelijk te maken. Toch werd de politie verrast door het geweld van de demonstranten, liet burgemeester Ahmed Aboutaleb weten op een persconferentie.

Wat gebeurde er vrijdagavond in Rotterdam? Een protest tegen de 2G-plannen van het kabinet mondden uit in rellen

Politieauto's werden in brand gestoken en hulpverleners werden bekogeld met vuurwerk en stenen

De politie loste waarschuwingsschoten en schoot gericht op relschoppers

Er vielen zeven gewonden, zowel demonstranten als agenten. Zeker twintig relschoppers zijn aangehouden

"Helaas moest de politie vrij snel de conclusie trekken dat nogal wat mensen die daar stonden niets vredigs meebrachten, maar erop uit waren om te rellen", aldus Aboutaleb. De burgemeester zei dat de groep relschoppers bij het uit de hand gelopen coronaprotest uit onder anderen Feyenoord-supporters en fans van andere voetbalclubs bestond.

Abouteleb liet weten dat de politie zich genoodzaakt voelde om uit zelfverdediging gericht te schieten op de relschoppers. Daarbij zijn in ieder geval zeven personen gewond geraakt. Ook aan de kant van de politie zijn gewonden gevallen.

Volgens de Rotterdamse burgemeester was er aan het begin van de avond weliswaar veel politie op de been, maar kwam ze tegen een "overmacht aan relschoppers en demonstranten" te staan. Daarop ontstond "een orgie van geweld" in het Rotterdamse centrum.

63 Aboutaleb over rellen: 'Het waren onder anderen voetbalsupporters'

Demonstratie was niet aangemeld

De demonstratie op de Coolsingel tegen de plannen van het demissionaire kabinet voor een 2G-beleid was niet aangemeld bij de gemeente, lichtte Aboutaleb toe. Acht ME-pelotons uit het hele land - zo'n vierhonderd agenten - werden ingeschakeld toen de boel rond 20.00 uur uit de hand liep.

Tijdens de rellen is er volgens de driehoek "fors geweld" tegen de politie gebruikt, dat zich bovendien "heel snel ontwikkelde". Zo werd er onder meer met zwaar vuurwerk en stenen gegooid.

De politie heeft tientallen aanhoudingen verricht. Aboutaleb verwacht nog meer arrestaties. Daarvoor wordt ook gekeken naar de beelden die zijn opgenomen door bewakingscamera's in het centrum van Rotterdam. Aboutaleb zegt dat er "goede beelden" beschikbaar zijn.

Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus veroordeelt de rellen, liet hij zaterdag weten in een verklaring. De bewindspersoon heeft aangekondigd dat verdachten te maken krijgen met snelrecht. Ook Grapperhaus voorspelt dat er meer aanhoudingen zullen volgen.