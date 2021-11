Wie op Curaçao naar een evenement wil waarop gedanst wordt, is vanaf nu alleen nog welkom als hij of zij is gevaccineerd tegen COVID-19. Uitgaansgelegenheden die dit beleid niet handhaven krijgen een boete, meldt het Openbaar Ministerie van het eiland.

Eerder konden bezoekers van zogenoemde hoogrisico-evenementen ook na het tonen van een PCR-test naar binnen bij feesten waarop gedanst wordt. Alleen een geldig vaccinatiebewijs geeft vanaf nu nog toegang.

Uiitgaansgelegenheden die de coronamaatregel niet handhaven, kunnen een boete verwachten. Hoe groter het bedrijf, hoe hoger de boete. De boete loopt bovendien op bij de tweede overtreding. Vanaf de derde keer dat de uitgaansgelegenheid de fout in gaat, moet ze voor de rechter verschijnen.

Het Openbaar Ministerie van Curaçao laat weten dat het vervalsen van een vaccinatiebewijs kan leiden tot een gevangenisstraf van zes jaar voor valsheid in geschrifte. Een verdachte die met een valse QR-code het Afrikaanse eiland Zanzibar wilde bezoeken, moet zich op 24 november verantwoorden voor de rechter, meldt het OM van het Caribische eiland.

Curaçao maakte op 12 november bekend dat Nederland vanwege het oplopende aantal positieve coronatests per 15 november weer tot de landen met een heel hoog coronarisico wordt gerekend. Dat betekent dat Nederlandse vakantiegangers bij binnenkomst verplicht een negatieve PCR-test van maximaal 48 uur oud moeten tonen. Daarnaast moeten bezoekers drie dagen na aankomst een antigeentest laten afnemen.

Oktober was de eerste maand waarin er weer meer toeristen op het eiland verbleven dan in dezelfde periode in 2019, dus voor de coronacrisis. Daaronder was een recordaantal Nederlanders.

Het aandeel positieve tests op Curaçao is 1,2 procent. In Nederland is dat ruim 21 procent. Volgens de wereldgezondheidsdienst WHO is bijna 57 procent van de 155.000 inwoners van Curaçao volledig gevaccineerd.