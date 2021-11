Gewonden na schoten bij rellen in Rotterdam, onduidelijk hoeveel

Een woordvoerder van de politie laat weten dat bij de rellen meerdere gewonden zijn gevallen. Die gewonden houden verband met de geloste schoten. "Onduidelijk is nog hoe en door wie er geschoten is", aldus de zegsvrouw. Ze kon nog niks zeggen over hoeveel mensen het zou gaan. Ook is nog niet duidelijk of het demonstranten of hulpverleners betreft.



In het centrum van Rotterdam is momenteel een noodbevel van kracht. Mensen mogen zich niet ophouden rondom de Coolsingel, het Centraal Station en Blaak. "We zijn bezig om het daar weer rustig te krijgen", zegt de woordvoerder.