Woede en afschuw bij Kamerleden over geweld in Rotterdam

In de Tweede Kamer is met woede en afschuw gereageerd op de rellen in Rotterdam. "Criminele relschoppers" hebben de demonstratie gekaapt, twittert PvdA-parlementariër Barbara Kathmann. "Dit moeten we niet langer pikken."



CDA-Kamerlid Hilde Palland spreekt van "afschuwelijke beelden uit Rotterdam van mensen die zich op alles en iedereen afreageren". Dat heeft volgens haar niets met demonstreren te maken, maar is het "totaal idioot en onacceptabel".



VVD'er Ingrid Michon noemt de relschoppers een "stelletje mafkezen". Wat zij doen is volgens haar geen demonstreren, "maar kansloos slopen van eigendommen van de politie of hardwerkende ondernemers".



Ook onafhankelijk Kamerlid Liane den Haan is verbijsterd. "Wat zijn dit voor een mafklappers? Onze hulpverleners en zorgprofessionals hebben het al zwaar genoeg. Wees een beetje solidair en zorg voor elkaar."