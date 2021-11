Politie bekogeld met voorwerpen, auto's in brand gestoken

Op beelden op sociale media is te zien hoe de hulpdiensten worden bekogeld met onder meer stenen. Ook zijn politieauto's in brand gestoken. De politie laat weten in groten getale aanwezig te zijn om de orde te herstellen. Ook de Mobiele Eenheid van de politie is daarbij ingezet.