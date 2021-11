Komende winter wordt vermoedelijk de laatste periode met zware coronamaatregelen en dat komt mede door de naderende coronapil. Die verwachting spreekt Jaap van Dissel uit in gesprek met NU.nl.

De directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM noemt het nemen van zware maatregelen na de komende wintermaanden "onwaarschijnlijk, omdat we dan die medicatie hebben".

Wel is het volgens hem van belang dat de pil na goedkeuring door het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) op de juiste manier gebruikt wordt. "Of de patiënt het medicijn inneemt, of die dat op het juiste moment doet, of die het lang genoeg inneemt, dat zijn allemaal factoren die maken hoe succesvol het is."

"Het is gunstig, want het gaat er wel aankomen. Als je ze dan breed kan inzetten, dan kan dat een gunstig effect hebben", aldus Van Dissel.

De voorzitter van het Outbreak Management Team (OMT) gaat ervan uit dat de coronapillen in 2022 op grote schaal beschikbaar komen. "Het zou me verbazen als dat niet zo is", zegt hij.

Naast farmaceut MSD heeft ook Pfizer, dat ook een coronavaccin heeft gemaakt, een coronapil ontwikkeld. Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) onderzoekt de pil momenteel voor goedkeuring.

Van Dissel waakt voor ronkende onderzoekscijfers

De capsule moet worden ingenomen als na een positieve test klachten ontstaan. Vervolgens moet vijf dagen lang twee keer per dag een pil worden geslikt. Dat kan volgens Pfizer in 89 procent van de gevallen ziekenhuisopname voorkomen.

Van Dissel waakt wel voor al te ronkende cijfers. "In de praktijk zijn resultaten van studies toch wat minder, dus die resultaten moeten eerst bevestigd worden. Maar als dat inderdaad zo is, dan is dat een toevoeging aan het arsenaal en dat lijkt me zeer gewenst."

Naast de komst van de coronapil verwacht Van Dissel vanaf het voorjaar ook minder problemen in de zorg door een hogere vaccinatiegraad en meer mensen die het coronavirus hebben gehad.

"Ik denk dat we dan in rustiger vaarwater zitten", zegt hij, waarbij hij niet uitsluit dat bepaalde basismaatregelen nog nodig zijn.