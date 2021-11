De drukte bij het landelijke callcenter van de GGD is vrijdag iets minder dan voorgaande dagen. Mensen kunnen daardoor gemakkelijker een medewerker te spreken krijgen, meldt een woordvoerder van de GGD aan NU.nl.

Ondanks de afgenomen wachtrij, is het nog steeds druk, meldt GGD GHOR. Eerder deze week meldde de koepelorganisatie dat GGD's "alle zeilen bijzetten om aan de explosieve vraag" naar testafspraken te kunnen voldoen.

Als gevolg van de grote drukte kon niet iedereen die de afgelopen tijd naar de GGD belde een testafspraak maken. "De rek is eruit. We lopen aan alle kanten tegen het maximum van onze capaciteit aan", zei GGD GHOR-directeur Jaap Eikelboom dinsdag.

Woensdag werden er ruim 107.000 nieuwe testafspraken gemaakt en ruim 94.000 tests afgenomen. Donderdag werden er meer dan 114.000 nieuwe testafspraken gemaakt en ruimm 93.000 tests afgenomen.

De GGD schaalt landelijk en regionaal op en hoopt daardoor binnenkort 120.000 tests per dag af te kunnen nemen. Zo worden regionaal de openingstijden van testlocaties verruimd, extra testlijnen geopend en waar mogelijk nieuwe locaties geopend. Daarnaast komen er meer tijdvakken beschikbaar.

"We vragen mensen geduld en begrip te hebben als het langer duurt dan men wil om een afspraak te maken. Er wordt men man en macht gewerkt om alle aanvragen te verwerken," aldus GGD GHOR Nederland.

De GGD vroeg mensen al eerder om in plaats van telefonisch online een afspraak te maken via coronatest.nl. Dit kan 24 uur per dag. Mensen worden gevraagd om een tijdstip of locatie te kiezen waar het minder druk is.