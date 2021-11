Autoriteiten houden officieel rekening met het afkondigen van code zwart. De voorbereidingen op het ernstigste scenario in de zorg zijn begonnen, al hoopt men nog altijd dat het noodprotocol uiteindelijk niet in werking hoeft te worden gezet, bevestigt een woordvoerder van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) aan NU.nl na berichtgeving van de Volkskrant.

Met code zwart wordt een zeer ernstige verstoring van de gezondheidszorg bedoeld. Medici moeten dan kiezen welke patiënten wel en welke patiënten niet geholpen kunnen worden. In uiterste nood wordt niet eens meer gekeken naar de medische status van een patiënt, maar alleen naar een aantal niet-medische uitgangspunten.

Om voorbereid te zijn op het mogelijke afkondigen van code zwart, houden het LNAZ, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het ministerie van Volksgezondheid (VWS), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) volgende week een oefening.

Daarvoor komen de medische instanties bij elkaar om scenario's door te spreken. De LNAZ-woordvoerder benadrukt dat er nog geen sprake is van een grote fysieke oefening. "We doen dit vanwege de pandemie. Als code zwart onverhoopt nodig blijkt, moeten we voorbereid zijn."

Vanuit diverse plekken in de zorgketen werd de afgelopen weken aan de bel getrokken over de nijpende situatie in de zorg. Er is veel ziekteverzuim en de werkdruk is door een enorm aantal besmettingen ongekend hoog geworden.

Limburgse ziekenhuizen lieten meermaals weten dat code zwart in de provincie een concrete dreiging was, hoewel alleen de landelijke overheid het noodprotocol in werking kan zetten. Andere grote ziekenhuizen in Nederland, zoals het Erasmus MC, het LUMC en het Rijnstate-ziekenhuis, meldden deze week aan NU.nl dat de nood daar iets minder hoog is.

Medio vorig jaar werd onder ziekenhuizen al een draaiboek verspreid, met instructies voor de werkwijze tijdens code zwart.