Duitsland beschouwt Nederland vanwege de vele coronabesmettingen in ons land vanaf zondag weer als een hoogrisicogebied. Reizigers vanuit Nederland moeten zich voor vertrek naar Duitsland via internet registreren bij de Duitse autoriteiten en bij aankomst in quarantaine als ze geen vaccinatie- of herstelbewijs kunnen laten zien.

Ongevaccineerden mogen zich op zijn vroegst vijf dagen na aankomst in Duitsland laten testen. Afhankelijk van de uitslag eindigt daarna de quarantaine. Voor kinderen jonger dan twaalf jaar gelden de regels niet.

Reizigers zonder de juiste documenten kunnen worden beboet. De inreisbeperkingen gelden voor alle mensen die in de tien dagen voor hun aankomst in een hoogrisicogebied zijn geweest. Bonaire, Sint-Eustatius en Saba hebben die status al sinds eind juli.

Voor alle bezoeken aan Duitsland die minder dan 24 uur duren, geldt een vrijstelling van de registratie- en vaccinatieplicht. Grenspendelaars die in het ene land wonen en in het andere land werken hebben over het algemeen een werkgeversverklaring, waarmee ze bij een eventuele controle ongehinderd de grens over kunnen.

De strenge regels golden al eerder in coronatijd, maar waren nu al een poosje buiten werking. In Duitsland geldt wel nog steeds een mondkapjesplicht.

Heel Nederland kleurt sinds donderdag donkerrood op de Europese coronakaart. Dat is voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie. De kaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC heeft vier kleuren: groen, oranje, rood en donkerrood, waarbij donkerrood voor het grootste coronarisico staat.