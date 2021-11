Duitsland beschouwt Nederland vanwege de vele coronabesmettingen in ons land vanaf zondag weer als een hoogrisicogebied. Reizigers vanuit Nederland moeten zich voor vertrek naar Duitsland via internet registreren bij de Duitse autoriteiten en bij aankomst in quarantaine als ze geen vaccinatie- of herstelbewijs kunnen laten zien.

De quarantaineperiode duurt tien dagen, maar kan vanaf de vijfde dag met een coronatest vroegtijdig worden beëindigd.

De inreisbeperkingen gelden voor alle mensen die in de tien dagen voor hun aankomst in een hoogrisicogebied zijn geweest. Bonaire, Sint-Eustatius en Saba hebben die status al sinds eind juli.

Duitsland eist van iedereen van twaalf jaar of ouder, ongeacht waar ze vandaan komen, een coronabewijs als zij het land in reizen of op doorreis zijn. Dat mag een vaccinatie- of herstelbewijs zijn, maar ook een recente coronatest.

Reizigers zonder de juiste documenten kunnen worden beboet. Er gelden uitzonderingen voor mensen die bijvoorbeeld voor hun werk of opleiding de grens overgaan.

Heel Nederland kleurt sinds donderdag donkerrood op de Europese coronakaart. Dat is voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie. De kaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC heeft vier kleuren: groen, oranje, rood en donkerrood, waarbij donkerrood voor het grootste coronarisico staat.