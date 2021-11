Heftige reacties na een eerste coronaprik worden geregeld ten onrechte aangezien voor een allergische reactie op de vaccinatie. Dat leidt tot onnodige druk bij allergologen en langere wachttijden voor een tweede prik, die kunnen oplopen tot meer dan twee maanden.

Mensen die na hun prik klachten krijgen die op een allergische reactie lijken, worden door de GGD doorgestuurd naar allergologen, artsen die gespecialiseerd zijn in allergieën. Het gaat dan om onder meer hartkloppingen, druk op de borst en benauwdheid.

"Veel klachten die worden beschreven, passen ook bij spanningsklachten. Een gevoel van een brok in de keel of een verhoogde hartslag bijvoorbeeld", zegt voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Allergologie en Klinische Immunologie (NVvAKI) Maurits van Maaren.

Allergie tegen bestanddelen van de coronavaccins bestaat wel, maar is erg zeldzaam, aldus Van Maaren. Toch kunnen ook in dat geval de meeste mensen alsnog gevaccineerd worden. "Het kan bijvoorbeeld zijn dat je allergisch bent voor een hulpstof uit een van de vaccins. We kunnen dat voor iemand bepalen op basis van een huidtest en dan kan diegene vaak alsnog een prik krijgen, van een ander vaccin dat die hulpstof niet bevat."

Omdat het een tijdje duurt om vast te stellen of het inderdaad om een allergische reactie gaat, duurt het soms twee maanden of langer totdat mensen hun tweede prik kunnen krijgen, ook als er geen sprake blijkt van een allergische reactie. "Het triëren (registreren, red.) van mensen kost tijd. Daar zit het probleem, want dit komt boven op de gewone zorg", zegt Van Maaren.

105 Waarom de datum van je laatste vaccin je vakantie in gevaar brengt

Latere tweede prik heeft geen negatieve invloed op bescherming

Er zijn tot nu toe enkele honderden patiënten die na verwijzing naar een allergoloog alsnog een tweede prik konden krijgen. Er zijn in ongeveer twintig ziekenhuizen zo'n veertig allergologen werkzaam die deze patiënten kunnen vaccineren.

"We verwachten dat er enkele duizenden patiënten kunnen zijn die vanwege een reactie op de eerste dosis nog geen tweede dosis hebben gehad", aldus Van Maaren.

Mensen die daadwerkelijk een allergische reactie krijgen na hun eerste prik, kunnen "in vrijwel alle gevallen" alsnog veilig hun tweede prik halen bij de allergoloog. "We hebben nog geen levensbedreigende situaties langs zien komen."

Wie pas later een tweede prik krijgt, hoeft zich er geen zorgen over te maken dat de bescherming minder is. "De bij de eerste prik opgebouwde immuniteit is niet verdwenen, dus reken maar dat je na die tweede prik weer goed beschermd bent. Ook al zat er dus wat meer tijd tussen."