Oostenrijk gaat vanaf februari een vaccinatie tegen COVID-19 verplichten voor alle inwoners, maakt bondskanselier Alexander Schallenberg vrijdag bekend. Om de stijgende coronacijfers nu een halt toe te roepen gaat het hele land vanaf maandag in ieder geval tien dagen in lockdown.

Schallenberg benadrukte vrijdag dat het nog niet is gelukt om voldoende mensen te overtuigen een coronaprik te nemen. Hoewel meer mensen een vaccinatie haalden na de aankondiging van de 2G-maatregel en de lockdown voor ongevaccineerden, is het nog altijd niet genoeg.

"Het duurzaam verhogen van de vaccinatiegraad is de enige manier om uit deze vicieuze cirkel te komen", vervolgde Schallenberg. Het land gaat op dit moment gebukt onder een golf van coronabesmettingen. In totaal is iets meer dan 65 procent van de totale bevolking gevaccineerd.

De komende weken werken de Oostenrijkse autoriteiten aan de wetgeving die de verplichte vaccinatie mogelijk moet maken. Hoe die plicht er precies uit gaat zien, is dus nog niet bekend. Wel liet Schallenberg weten dat er een uitzondering komt voor mensen die om medische redenen niet kunnen worden gevaccineerd.

Lockdown duurt maximaal twintig dagen

In het land gold al een lockdown voor mensen die niet (volledig) zijn gevaccineerd tegen COVID-19. Zij mochten sinds 15 november hun woning alleen verlaten voor essentiële activiteiten, zoals boodschappen doen en werken.

Vanwege de oplopende coronacijfers besloten de deelstaten Salzburg en Opper-Oostenrijk eerder al om vanaf maandag een volledige lockdown, dus ook voor wél gevaccineerden, in te voeren. Nu volgt ook de rest van het land.

Tijdens de lockdown mogen alleen supermarkten, apotheken en drogisten openblijven. Horecagelegenheden moeten de deuren sluiten en scholen moeten onderwijs op afstand geven. Mensen mogen alleen van huis om boodschappen te doen, beweging te krijgen, te werken of een arts te bezoeken.

De lockdownmaatregel wordt na tien dagen geëvolueerd en duurt maximaal twintig dagen. Daarna geldt de ingrijpende maatregel alleen nog voor mensen die niet zijn gevaccineerd tegen COVID-19.