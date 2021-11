Burgemeesters en gemeenten willen dat er de komende jaarwisseling toch een algeheel vuurwerkverbod gaat gelden. Het Veiligheidsberaad pleit daarvoor in een brief die donderdagavond is verzonden aan demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

De partijen willen zowel een verbod op de verkoop als op het afsteken van vuurwerk. Vorig Oud en Nieuw gold er zo'n algeheel verbod vanwege de coronacrisis. Daarvoor werd gekozen om te voorkomen dat er extra druk op de zorg zou ontstaan door vuurwerkincidenten, naast de hoge druk door de pandemie.

Volgens de burgemeesters en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de huidige druk op de zorg en het personeel ook dit jaar reden voor een landelijk vuurwerkverbod.

Jaarwisseling in klein gezelschap

Daarnaast moet vanwege het oplopende aantal besmettingen volgens de burgemeesters en de VNG het aantal contacten tussen mensen beperkt worden. De jaarwisseling en het afsteken van vuurwerk zorgen juist voor het tegenovergestelde gedrag.

Het doel moet dit jaar juist zijn dat de jaarwisseling in klein gezelschap wordt gevierd, om zo het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Een eenmalig vuurwerkverbod kan bijdragen aan het voorkomen van overbelasting van de zorg, aldus de burgemeesters en de VNG in hun brief aan Grapperhaus.

Ook (oog)artsen willen geheel vuurwerkverbod

Het vuurwerkverbod kan ook rekenen op steun van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie. Die meent dat "iedere overheidsmaatregel die een acute zorgvraag kan voorkomen" welkom is. De traumachirurgen wijzen erop dat de afgelopen jaren gemiddeld vierhonderd mensen spoedeisende hulp nodig hadden en zo'n achthonderd mensen de huisartsenpost bezochten als gevolg van vuurwerkletsel.

Het vuurwerkverbod van vorig jaar voorkwam 70 procent van de bezoeken aan de spoedeisende hulp tijdens de jaarwisseling, zo halen de chirurgen onderzoek van VeiligheidNL aan.

Donderdag werd bekend dat het demissionaire kabinet ernaar neigt dit jaar geen landelijk verbod af te kondigen tijdens de jaarwisseling.