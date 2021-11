Duitse ziekenhuizen kunnen toch enkele Nederlandse coronapatiënten opnemen, maakt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) donderdagavond bekend op radiozender BNR. Volgende week worden de eerste patiënten overgevlogen.

Het gaat om een "beperkt aantal patiënten", vertelt Kuipers. Een woordvoerder van het LNAZ vertelt aan NU.nl dat in eerste instantie zo'n twintig coronapatiënten naar Duitsland worden overgebracht. Zij zullen worden opgevangen in ziekenhuizen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

De patiënten kunnen niet direct overgeplaatst worden, omdat het LNAZ eerst nog "praktische zaken moet regelen".

Begin deze maand leek het er nog op dat Duitsland Nederland niet bij deze besmettingsgolf kon helpen. De oosterburen kampen zelf met een grote toename van het aantal besmettingen en hadden alle zorgcapaciteit zelf nodig. Waardoor Duitsland nu plotseling wél hulp kan bieden, is niet bekend.

Eerder hebben Duitse ziekenhuizen ook tientallen Nederlandse coronapatiënten opgevangen. Bovendien schold Duitsland de rekening van miljoenen euro's voor die behandelingen kwijt.