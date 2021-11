Diederik Gommers zei donderdag tegen NU.nl dat hij vanaf februari volgend jaar niet meer in het OMT zit. Degene die hem als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) opvolgt, zal zijn plek overnemen. Maar hoe kom je eigenlijk in het OMT en wie bepaalt dat?

Het Outbreak Management Team (OMT) is de groep deskundigen die het kabinet adviseert over de coronamaatregelen. Er zitten voornamelijk epidemiologen, virologen en andere medische experts in. Gedragswetenschappers en economen ontbreken in het OMT.

Wanneer de OMT-leden bijeenkomen, bepaalt Jaap van Dissel. Hij is directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb), dat onderdeel is van het RIVM. De directeur van het CIb is ook de voorzitter van het OMT.

Het team heeft in de coronacrisis als adviesorgaan van het kabinet een belangrijke rol gekregen, maar de leden komen al jaren samen. Zo waren er ook OMT-vergaderingen tijdens de uitbraak van de Q-koorts (2007), Mexicaanse griep (2009) en ebola (2014).

"Het heeft nu een hele lading gekregen, maar het Outbreak Management Team is eigenlijk gewoon een deskundigenoverleg", vertelt een woordvoerder van het RIVM.

Het OMT bestaat uit een aantal vaste leden en een aantal leden die aanschuiven wanneer hun kennis bij een vergadering nodig is. Bij een uitbraak van een infectieziekte komen de leden van het adviesorgaan bij elkaar. Naast OMT-voorzitter Van Dissel gaat het om secretaris Aura Timen en nog vier andere experts van het RIVM.

Deskundigen als Emile Schippers (internist-infectioloog), bedrijfsarts-epidemioloog Jaap Maas en arts-microbioloog Ann Vossen werken niet bij het RIVM, maar zitten ook vast in het OMT.

Het OMT telt in totaal elf vaste leden: zes van het RIVM en vijf van buiten het instituut.

De vergaderingen van het Outbreak Management Team zijn sinds het begin van de coronacrisis digitaal. Foto: ANP

Daarnaast worden voor iedere vergadering specialisten uitgenodigd die een bepaalde expertise hebben. Het verschilt per onderwerp wie dat zijn. Sommigen van hen schuiven zo vaak aan, dat ze bijna tot de vaste groep behoren. Maar officieel is dat niet zo, legt de woordvoerder uit.

Zo hebben viroloog Marion Koopmans, arts-microbioloog Jan Kluytmans en intensivist Gommers al meer dan honderd OMT-vergaderingen bijgewoond, maar zijn ze geen vaste leden van het Outbreak Management Team.

Van Dissel bepaalt welke experts nodig zijn om tot een goed advies voor het kabinet te komen en verstuurt de uitnodigingen voor de OMT-vergaderingen. Zo ging dat ook op 24 januari 2020 bij de eerste vergadering in het kader van COVID-19.

Bij latere vergaderingen waren meer deskundigen aanwezig. Gommers was er bijvoorbeeld vanaf de tweede vergadering bij (sinds eind februari 2020). Het was de laatste vergadering die bij het RIVM in Bilthoven werd gehouden. De bijeenkomsten erna waren allemaal digitaal.

Overigens mogen ook andere OMT-leden specialisten voordragen. "Het kan zijn dat er vanuit het OMT gezegd wordt: 'We hebben die expertise nodig, zullen we die erbij vragen?'", legt de RIVM-woordvoerder uit.

Zo zijn er ook meerdere specialisten die maar één of een paar vergaderingen hebben bijgewoond, omdat hun specifieke kennis op dat moment nodig was.

Of je voor het Outbreak Management Team gevraagd wordt, hangt dus af van de kennis die je in huis hebt en of de leden vinden dat ze je expertise nodig hebben.