Een kwart van de operatiekamers in Nederlandse ziekenhuizen is op dit moment niet in gebruik, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) donderdag. Dat komt door de oplopende druk door coronapatiënten en het stijgende ziekteverzuim onder het personeel.

De zorg wordt afgeschaald om ic-capaciteit vrij te maken. Eerst wordt de minst urgente zorg afgeschaald, meldt de NZa. "Dat is op dit moment onvermijdelijk om de acute zorg, voor zowel corona- als niet-coronapatiënten, toegankelijk te houden. Medisch specialisten beoordelen of het verantwoord is, en blijft, om behandelingen uit te stellen."

Van de 74 ziekenhuizen die gegevens hebben doorgegeven aan de NZa, laten er 12 weten de kritieke planbare zorg niet of niet altijd binnen zes weken te kunnen leveren. En dat terwijl bij deze zorg behandeling binnen zes weken moet plaatsvinden om gezondheidsschade te voorkomen.

De meeste ziekenhuizen zijn gestopt met inhaalzorg, blijkt ook uit de cijfers. In 45 van de ziekenhuizen kan niet alle planbare zorg worden geleverd. Vorige week was dit in 31 ziekenhuis het geval.

Ook tijdens eerdere coronagolven moest reguliere zorg worden uitgesteld, en die is nog lang niet overal ingehaald.

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen donderdag meer coronapatiënten dan precies een jaar geleden. Dat is voor het eerst in de huidige coronagolf. Er liggen nu in totaal 2.110 patiënten met COVID-19 in de ziekenhuizen. Vorig jaar, op 18 november 2020, waren het er 2.087. Op de intensive cares liggen nu 413 coronapatiënten.