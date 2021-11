Tsjechië gaat vanaf maandag alleen mensen die zijn gevaccineerd tegen of genezen van COVID-19 toelaten in onder meer restaurants, hotels en kappers. Het kabinet heeft donderdag besloten dat het zogenoemde 2G-beleid definitief wordt doorgezet. Slowakije heeft eveneens besloten strengere maatregelen in te voeren voor ongevaccineerden: zij moeten vanaf maandag in lockdown.

De Tsjechische premier Andrej Babis maakte woensdag al bekend dat het land voornemens was de 2G-maatregel in te voeren. Daarmee wordt gereageerd op de flinke toename van het aantal coronabesmettingen in Tsjechië. Dinsdag testten 22.511 mensen positief op het coronavirus, een dagrecord.

Door de snelle verspreiding van het virus neemt de druk op de ziekenhuizen toe, met name in het oosten van het land.

De 2G-regel is volgens Babis nodig omdat de huidige beperkingen niet voldoende zijn. Zijn regering wil dat meer mensen zich laten inenten. De vaccinatiegraad in Tsjechië loopt volgens het Europees centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) iets achter op het gemiddelde van de Europese Unie. In het land is 57,9 procent van de bevolking volledig ingeënt, terwijl het EU-gemiddelde op 58,9 procent ligt.

123 Wat is de 2G-regel en waar komt het vandaan?

Drie weken durende lockdown voor Slowaakse ongevaccineerden

De Slowaakse premier Eduard Heger maakte donderdag bekend dat ongevaccineerden vanaf maandag in lockdown moeten. Hij zei op televisie dat strengere maatregelen nodig zijn vanwege de opleving van het coronavirus en de toenemende druk op de ziekenhuizen.

Tijdens de lockdown, die drie weken duurt, mogen alleen gevaccineerde en van corona genezen mensen naar bijvoorbeeld restaurants, niet-essentiële winkels en publieke bijeenkomsten. Daarnaast gaat in de zwaarst getroffen gebieden een testverplichting gelden voor niet-gevaccineerden.

De nieuwe maatregelen volgen nadat woensdag een recordaantal besmettingen met het coronavirus werd geregistreerd. Niet eerder werden in het 5,5 miljoen inwoners tellende land ruim 8.300 infecties binnen een dag vastgesteld.

De vaccinatiegraad in Slowakije is met ruim 45 procent een van de laagste in Europa. Ook omliggende landen hebben te maken met een tegenvallende prikcampagne, waardoor ook daar extra beperkingen worden ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo geldt in buurland Oostenrijk al een lockdown voor ongevaccineerden.