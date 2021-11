Een negentigjarige vrouw heeft donderdag als eerste oudere in Nederland een boosterprik gekregen. Ze kreeg de vaccinatie bij een GGD-locatie aan de Sportlaan in Den Haag. "Het moet gebeuren", zei de vrouw na de prik. De boosterprik moet de afweer tegen het coronavirus versterken, omdat de bescherming van een vaccinatie mogelijk na verloop van tijd iets afneemt.

De vaccinatiecampagne zou eigenlijk pas beginnen op 6 december, maar werd vervroegd naar 19 november door het snel stijgende aantal nieuwe besmettingen. Uiteindelijk begon het prikken nog een dag eerder.

Demissionair minister Hugo de Jonge van Gezondheid was aanwezig bij de aftrap van de boostercampagne. "Het is een mooie dag, de kop is eraf", zei hij. De Jonge erkent dat de GGD's veel werk te doen zullen hebben, zowel voor de boostercampagne als het blijven inplannen en uitvoeren van coronatests. Wel heeft de minister er vertrouwen in dat "het gaat lukken". GGD GHOR waarschuwde dinsdag dat GGD's hun maximale testcapaciteit hadden bereikt.

Ongeveer 875.000 mensen van tachtig jaar en ouder kunnen vanaf nu een extra prik halen. Ook ongeveer 700.000 zorgmedewerkers komen in aanmerking. Vermoedelijk kunnen ongeveer 3,4 miljoen mensen van 60 tot en met 79 jaar vanaf januari volgend jaar een boosterprik krijgen. Alle boosterprikken worden gezet met het vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna.

Een boosterprik is een extra coronaprik, boven op eerdere vaccinaties. Eerst krijgen de mensen die het grootste risico op ernstige COVID-19 lopen een extra prik. Het demissionaire kabinet wil dat uiteindelijk iedereen een boosterprik kan halen. Vooralsnog is het idee dat een coronabewijs ook zonder boosterprik geldig blijft voor zowel activiteiten in Nederland als reizen binnen de Europese Unie.