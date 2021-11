Het reisadvies voor Italië is vanaf vrijdag strenger, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag. Reizigers vanuit Suriname hoeven niet meer in quarantaine en hebben ook geen testplicht meer.

Vanaf vrijdag geldt voor Italië, met uitzondering van het eiland Sardinië, reiscode geel. Dat houdt volgens het ministerie in dat er veiligheidsrisico's zijn voor reizen van en naar het land.

Reizigers die vanuit Italië naar Nederland komen, moeten vanaf zondag een coronabewijs laten zien. Op Sardinië zijn reizigers wel verplicht een coronabewijs te laten zien om toegang te krijgen tot de vertrekhallen en terminals van het vliegveld.

Mensen die vanuit Suriname naar Nederland komen hoeven niet langer in quarantaine en hebben ook geen testplicht meer. Wel is een coronabewijs vereist. Daarmee kunnen reizigers aantonen dat ze gevaccineerd zijn, negatief zijn getest of zijn genezen van een coronabesmetting.

Suriname is vanaf vrijdag geen zeerhoogrisicogebied meer, maar een hoogrisicogebied. De kleurcode oranje (alleen noodzakelijke reizen) blijft van kracht voor het land.

Ook Frans-Guyana, Mongolië, Thailand en Saint Vincent en de Grenadines gaan vrijdag een trede terug. Die landen gelden vanaf dan ook als hoogrisicogebieden in plaats van zeerhoogrisicogebieden. Een coronabewijs volstaat om Nederland vanuit deze landen binnen te komen.