De eerste uitnodigingen voor het halen van een extra vaccinatie tegen COVID-19 vallen vanaf vandaag op de deurmat. Volgens het RIVM gaat het om een groep van ongeveer 740.000 tachtigplussers. De eerste prik wordt later op de dag gezet op een GGD-locatie in Den Haag, in aanwezigheid van demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

De boostervaccinatie zou eigenlijk pas op 6 december starten. Vanwege het snel stijgende aantal positieve tests werd dit vervroegd naar 19 november, maar nu begint het prikken nog een dag eerder.

De uitnodigingen worden niet allemaal tegelijk op de post gedaan: elke dag worden zo'n 55.000 afspraakbrieven verstuurd. De mensen worden van oud naar jong uitgenodigd.

Naast de ouderen krijgen ook meerderjarige bewoners van zorginstellingen binnenkort een boosterprik. De locaties starten eind november zelf met het toedienen van de vaccinatie. Na deze groepen komen de zorgmedewerkers aan de beurt voor een extra dosis.

Al deze mensen krijgen een extra prik met het coronavaccin van Moderna of Pfizer/BioNTech.

De zogenoemde boostervaccinatie is een extra vaccinatie tegen COVID-19 die de afweer moet versterken. De bescherming van de huidige vaccins wordt voor de oudere leeftijdsgroepen na verloop van tijd iets minder. De boosterprik moet zorgen dat de kwetsbare groepen een hoge bescherming tegen het coronavirus blijven houden.