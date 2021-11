In België moeten kinderen vanaf tien jaar voortaan op aangewezen plekken een mondkapje dragen, zo melden De Morgen en VRT woensdag. Tot nu gold die verplichting voor iedereen boven de twaalf. Ook andere maatregelen worden aangescherpt.

De verplichting gaat gelden in openbare binnenruimtes, zoals het openbaar vervoer. Op basisscholen wordt het mondkapje niet verplicht. Of de maatregelen ook op middelbare scholen gaat gelden, is nog onzeker.

Ook wordt de mondkapjesplicht uitgebreid, zo heeft het Belgische Overlegcomité woensdag besloten. Deze vergadering van de zes Belgische regeringen kwam bijeen vanwege een nieuwe coronagolf in het land. Hoewel gasten al verplicht zijn een coronapas te tonen, moeten ze in restaurants en bars weer een mondkapje dragen als ze niet aan tafel zitten.

Verder moeten Belgen weer grotendeels thuis gaan werken, aldus de Belgische media. Werknemers moeten tot 12 december vier van de vijf werkdagen thuiswerken als het werk dat toelaat, zoals bij veel kantoorbanen het geval is. Daarna mag het personeel tot nader order een dagje vaker op het werk verschijnen.

Net als in Nederland lopen in België het aantal nieuwe positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames hard op, blijkt uit cijfers van Sciensano, de Belgische tegenhanger van het RIVM.

Van 7 tot 13 november werden dagelijks gemiddeld 10.283 besmettingen vastgesteld. En van 10 tot 16 november werden dagelijks gemiddeld 238 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Ook het aantal geregistreerde coronagerelateerde sterfgevallen in het land met ongeveer 11,5 miljoen inwoners vertoont een stijgende lijn.