Diederik Gommers stopt in februari 2022 als lid van het Outbreak Management Team (OMT), zegt de ic-arts tegen NU.nl. Begin volgend jaar eindigt Gommers' laatste termijn als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en dan maakt hij ook geen deel meer uit van het OMT.

Gommers begon ruim vijf jaar geleden als voorzitter van de NVIC, een functie die hij maximaal twee termijnen van drie jaar mocht vervullen.

De voorzitter van de NVIC is een van de vast uitgenodigde leden van het OMT in de coronacrisis. Dit betekent dat als Gommers' taak als NVIC-voorzitter erop zit, zijn rol in het team ook automatisch overgaat op zijn opvolger. De experts in het Outbreak Management Team geven het kabinet advies over de coronamaatregelen.

Wie de opvolger van Gommers wordt, is nog niet zeker. Begin februari kiezen de leden van de NVIC tijdens een algemene ledenvergadering een nieuwe voorzitter. Op dit moment is intensivist Iwan van der Horst de enige kandidaat. Hij is hoofd van de intensive care van het Maastricht UMC+ en is als secretaris al onderdeel van het bestuur van de NVIC.

'Heerlijk om weer te verdwijnen in de anonimiteit'

Gommers blijft na zijn aftreden wel werken als hoofd van de intensive care van het Erasmus MC in Rotterdam, een functie die hij nu ook al vervult.

Dat Gommers als OMT-lid stopt, betekent niet dat hij niet meer aanschuift in talkshows. "Als ik gevraagd word om uitleg te geven over het virus of over de situatie in het Erasmus MC, dan ben ik zeker bereid dat te doen. Maar over de NVIC ga ik dan niet meer. Ik wil mijn opvolger niet voor de voeten lopen."

Overigens vindt Gommers het niet erg om straks minder op televisie te komen: "Ik vind het ook heerlijk om weer te verdwijnen in de anonimiteit."

Diederik Gommers bij een talkshow met naast hem zijn baas Ernst Kuipers. Diederik Gommers bij een talkshow met naast hem zijn baas Ernst Kuipers. Foto: ANP

Gommers overwoog al eerder te stoppen

In het onlangs over hem verschenen boek Intens zegt Gommers dat hij meerdere keren heeft overwogen om uit het OMT te stappen. Hij wilde meer openheid over wat er in vergaderingen besproken werd. Gommers besloot toch te blijven, omdat zijn vertrek voor verwarring bij "het grote publiek" kon zorgen.

Bij zijn vertrek in februari verwacht hij geen verwarring. "Ik vind dat overduidelijk. Ik heb een rol in dat voorzitterschap, we hebben een reglement en ik ben straks geen voorzitter meer. Dan gaat mijn opvolger dat (zitting nemen in het OMT, red.) doen."

De 57-jarige Gommers zegt er ook naar uit te kijken vanaf begin volgend jaar tijd te hebben voor andere dingen. Zo wil hij graag het werken op de ic moderniseren. "We doen ic-zorg al 25 jaar op dezelfde manier en ik vind dat daar vernieuwing in moet komen. Voor ik met pensioen ben, wil ik de ic-zorg veranderd hebben."