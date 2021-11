Meerdere Europese landen melden woensdag een recordaantal infecties met het coronavirus. Het gaat om in ieder geval Duitsland, Polen, Oostenrijk en Tsjechië. In een reactie op de aantallen heeft demissionair bondskanselier Angela Merkel de Duitsers op het hart gedrukt dat het nog niet te laat is om een vaccin te halen.

In Duitsland zijn het afgelopen etmaal 52.816 besmettingen geregistreerd. Volgens Merkel is de situatie in het land "dramatisch". De uitgaande kanselier wil dat er meer vaart gemaakt wordt met zowel de vaccinatiecampagne als de zogeheten boosterprikken.

Oostenrijk meldt woensdag 14.416 nieuwe gevallen, terwijl ook in Tsjechië (22.479) en Slowakije (8.342) recordaantallen gerapporteerd zijn.

Ook andere landen in Europa zien een stijging van het aantal coronabesmettingen. Zo meldt Polen woensdag 24.239 nieuwe besmettingen, het hoogste dagcijfers sinds april. De Hongaren maakten melding van 10.265 infecties. Dat is het grootste aantal voor het land sinds eind maart.

In veel van deze landen ligt de vaccinatiegraad onder het gemiddelde van de Europese Unie. Van de hele EU-bevolking is 64,9 procent volledig ingeënt, aldus het Europese Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Slowakije behoort bijvoorbeeld met een vaccinatiegraad van 45 procent tot de landen met de laagste vaccinatiecijfers.

In Europa worden steeds meer mensen met COVID-19 opgenomen in de ziekenhuizen. Vanwege de heropleving van het coronavirus nemen landen extra maatregelen om de verspreiding ervan te beperken. Landen zijn overgegaan op onder meer vaccinatieplichten en het gebruik van coronapassen. Ook lijkt de zogeheten 2G-regel aan populariteit te winnen, waarbij alleen gevaccineerden en mensen die zijn genezen van corona worden toegelaten tot bijvoorbeeld restaurants en kappers.