Het demissionaire kabinet kan het gebruik van het coronatoegangsbewijs alleen uitbreiden als andere maatregelen niet meer voldoende zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Zo'n keuze moet dan wel goed worden onderbouwd, zo staat in een op dinsdag gepubliceerd advies van het College voor de Rechten van de Mens over de wetsvoorstellen rond 2G-beleid. Volgens het college is dat nu niet het geval.

Om het coronabewijs op meer plekken in te voeren en een 2G-beleid in te voeren zijn nieuwe wetten vereist. Het college is gevraagd wetsvoorstellen te toetsen en te kijken of mensenrechten worden geschonden.

"De invoering van 2G-beleid en het coronatoegangsbewijs op het werk en in het onderwijs zetten mensenrechten zeer onder druk. Het demissionair kabinet heeft de proportionaliteit van deze maatregelen onvoldoende aangetoond", aldus het college.

Het demissionaire kabinet wil het mogelijk maken dat mensen in de 2G-aanpak alleen een QR-code krijgen na een vaccinatie (Gevaccineerd) of als ze zijn hersteld van corona (Genezen). Een negatieve test is dan niet meer voldoende om een groen vinkje te krijgen.

Het College voor de Rechten van de Mens wil bovendien dat het kabinet in de communicatie over 2G en 3G (mensen die via een test aantonen dat ze niet besmet zijn (Getest) nadrukkelijk aandacht besteedt aan mensen die vanwege ziekte of een beperking niet gevaccineerd kunnen worden. Ook moet het meer rekening houden met mensen die slecht of helemaal geen Nederlands spreken.