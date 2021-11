Het 3G-beleid is niet opgewassen tegen de aantallen positieve coronatests die momenteel gemeld worden. "Het beleid is erop gericht om deze situatie te voorkomen. Als het aantal besmettingen al zó groot is, zijn aanvullende maatregelen nodig", legt RIVM-epidemioloog Susan van den Hof uit in gesprek met NU.nl.

Maar hoe kan het dan dat momenteel 20.000 positieve tests per dag worden gemeld, terwijl het 3G-beleid al sinds september van kracht is en op steeds meer plekken verplicht is? Van den Hof wijst naar de gebrekkige controle en de basismaatregelen, die steeds minder goed werden nageleefd.

"Als mensen zich aan het beleid houden en de basismaatregelen volgen, dan verwacht je dat de maatregelen effect hebben", aldus Van den Hof.

Bij grote coronaoplaaiing blijven risicovolle contactmomenten ontstaan

Volgens de RIVM-expert kan het 3G-beleid bij een groot aantal besmettingen - en dus wijde virusverspreiding - niet voorkomen dat er alsnog "risicovolle contactmomenten" ontstaan. Dat terwijl het beleid in het leven is geroepen om die contacten te verminderen.

Met risicovolle contactmomenten worden momenten bedoeld waarop het virus een grotere kans heeft om zich te verspreiden. Een besmetting kan met name grote gevolgen hebben voor ongevaccineerden en kwetsbare personen. Zij lopen een groter risico om na besmetting ernstig ziek te worden en in het ziekenhuis te belanden.

Bij te veel opnames kan de druk op de zorg vervolgens te groot worden. Het RIVM becijferde dat er nog zeker 18.000 ziekenhuisopnames en 3.500 ic-opnames van ongevaccineerden verwacht kunnen worden. Het 3G-beleid is mede ingezet om ervoor te zorgen dat die opnames niet allemaal tegelijk plaatsvinden. Dinsdag werd nog het grootste aantal opnames sinds begin mei gemeld.

RIVM: 'Houd je aan basismaatregelen, virus is volgende winter niet weg'

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), het RIVM en talloze andere experts verwachten dat het coronavirus ook komende winter(s) nog problemen kan veroorzaken.

Van den Hof erkent dat zogeheten 'seizoensgolven' onderdeel zijn van de toekomst, maar legt uit dat Nederlanders invloed hebben op in hoeverre die golf hun dagelijkse leven kan beïnvloeden. "Als de maatregelen er zijn en je die maatregelen volgt, kan je het aantal besmettingen klein houden. Dan zijn ook geen aanvullende maatregelen nodig."