De GGD's hebben hun maximale testcapaciteit bereikt, meldt GGD GHOR Nederland dinsdag. Ze moeten deze week "alle zeilen bijzetten om aan de explosieve vraag" naar testafspraken te kunnen voldoen, aldus de koepelorganisatie.

"Duizenden medewerkers werken dagelijks keihard om alle testaanvragen in te plannen en uit te voeren, maar de rek is eruit. We lopen aan alle kanten tegen het maximum van onze capaciteit aan", zegt GGD GHOR-directeur Jaap Eikelboom.

De maximale capaciteit van de GGD is op papier 90.000 coronatests per dag. Volgens de organisatie wordt nu naar een maximum van 120.000 tests per dag toegewerkt.

"Of dit haalbaar is, hangt af van de beschikbaarheid van personeel", aldus Eikelboom. "Het landelijke callcenter kan meebewegen met het aantal telefoontjes dat binnenkomt, maar hier komt het plafond van onze capaciteit in zicht."

'Hier valt niet tegenop te werven'

Op dit moment werken er bijna vierduizend mensen in het callcenter dat testafspraken inplant. Zij werken na sluitingstijd de wachtrijen weg en ook worden testuitslagen in de avonduren langer doorgebeld.

"Veel mensen roepen dat we meer mensen moeten inzetten. Een logische reactie, maar daar is de arbeidsmarkt op dit moment helaas niet naar. We zijn al werken hard bezig met meer mensen aannemen, maar tegen deze explosieve groei kunnen wij bijna niet werven", zegt Eikelboom.

De GGD-directeur begrijpt dat het frustrerend is als mensen lang moeten wachten totdat ze iemand van de GGD aan de lijn krijgen. Toch vraagt hij om "enig begrip en geduld".

Twee zo veel afspraken als drie weken geleden

Het is al een week onverminderd druk bij het callcenter van de GGD. Tot maandag zei de GGD aan de testvraag te kunnen voldoen.

Sinds maandag is het zo "extreem druk" dat het niet altijd lukt om iedereen binnen 36 uur in te plannen voor een testafspraak. Dat leidt ertoe dat mensen soms wat langer moeten wachten of wat verder moeten reizen om getest te worden.

In totaal 560.000 mensen lieten zich vorige week testen. Dat is een weekrecord en een verdubbeling ten opzichte van drie weken geleden, meldt de GGD. Maandag plande de gezondheidsdienst 116.000 afspraken in; een dagrecord, aldus de organisatie.

Met name in de ochtenduren piekt het aantal telefonische aanvragen. De GGD adviseert daarom om in de middag of avond te bellen. Online kan via coronatest.nl 24 uur per dag een afspraak gemaakt worden. De GGD roept mensen bij wie het niet lukt om een afspraak te maken ertoe op zich aan de basisregels te houden. Dat houdt in: blijf binnen bij klachten, houd afstand, was je handen en ventileer je huis goed.