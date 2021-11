De GGD'en hebben hun maximale testcapaciteit bereikt, zo meldt de GGD GHOR dinsdag. Ze moeten deze week "alle zeilen bijzetten om aan de explosieve vraag" naar testafspraken te kunnen voldoen, aldus de koepelorganisatie.

"Duizenden medewerkers werken dagelijks keihard om alle testaanvragen in te plannen en uit te voeren, maar de rek is eruit. We lopen aan alle kanten tegen het maximum van onze capaciteit aan", zegt een woordvoerder van de GGD GHOR.

De maximale capaciteit van de GGD is op papier 90.000 tests per dag. Volgens de organisatie wordt er nu naar een maximum van 120.000 tests per dag toegewerkt.

"Of dit haalbaar is, hangt af van de beschikbaarheid van personeel", aldus de organisatie. "Het landelijke callcenter kan meebewegen met het aantal telefoontjes dat binnenkomt maar hier komt het plafond van onze capaciteit in zicht."

Op dit moment werken er bijna 4.000 mensen in het callcenter voor inplannen van testafspraken. Zij werken na sluitingstijd de wachtrijen weg en ook worden testuitslagen in de avonduren langer doorgebeld.

De afgelopen dagen was het onverminderd druk bij het callcenter van de GGD waar mensen naartoe kunnen bellen voor een coronatestafspraak. Toch wist de organisatie aan de testvraag te voldoen door snel op te schalen.