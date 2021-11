Het aantal coronabesmettingen is in de afgelopen week fors gestegen tot een record van 110.558, blijkt dinsdag uit de laatste cijfers van het RIVM. Het gaat om een stijging van ruim 44 procent ten opzichte van de week ervoor. Het vorige weekrecord (82.340) werd genoteerd in december vorig jaar.

Dat was de piek van de tweede coronagolf. Op dit moment lijkt de piek nog niet in zicht.

Het recordaantal van ruim 110.000 besmettingen in de afgelopen week komt neer op liefst 629 positieve tests per 100.000 inwoners. In de week ervoor ging het om in totaal 76.790 positieve tests, oftewel 439 besmette Nederlanders per 100.000 inwoners.

De meeste besmettingen vinden nog altijd thuis plaats. In de afgelopen week konden 13.899 tests tot de thuissituatie worden herleid. Daarachter volgen de school en kinderopvang (3.812) en bezoek thuis (3.382). 1.841 positieve tests waren te herleiden tot de werkplek.

Minste besmettingen in de horeca

Op al die plekken steeg het aantal besmettingen flink. Bij feesten, verpleeghuizen en horeca bleef een stijging van het aantal besmettingen uit; de cijfers daalden daar zelfs. In de afgelopen week werden 925 positieve tests herleid tot feesten en partijen, 718 tot verpleeghuizen en woonzorgcentra en 463 tot de horeca.

Het RIVM weet overigens steeds minder vaak de besmettingshaard te herleiden. In de afgelopen week slaagde het erin om van 22,4 procent van de besmettingen de herkomst te achterhalen. Een week eerder was dit nog 28 procent.

Het reproductiegetal (ook wel de R-waarde genoemd), dat sinds begin september aan een langzame stijging bezig is, stond twee weken geleden op 1,21, iets lager dan de week ervoor (1,19). Dat betekent dat 100 personen 121 anderen zouden besmetten.

Stijging ziekenhuisopnames en ic-opnames lijkt te stabiliseren

De stijging van het aantal ziekenhuisopnames lijkt te stabiliseren. In de afgelopen week noteerde het RIVM 1.390 nieuwe ziekenhuisopnames, 150 meer dan een week eerder. Vorige week meldde het RIVM 1.240 ziekenhuisopnames; dat waren er ruim 240 meer dan in de week daarvoor (997).

Op de intensive care kwamen er in de afgelopen week 217 mensen bij, slechts 6 meer dan een week eerder. Toen was er nog sprake van een stijging van 40 procent ten opzichte van de week daarvoor.

RIVM-epidemioloog Susan van den Hof noemt de ingezette afvlakking van de ziekenhuiscijfers "heel goed", maar durft niet te zeggen of de afvlakking de komende weken ook door gaat zetten. "We hebben heel veel besmettingen gehad en nieuwe maatregelen zijn pas kort geleden ingegaan", waarschuwt Van den Hof. Ze legt uit dat de zorg pas twee weken later het effect van een besmettingsgolf voelt.

Maandag meldde voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg al dat de zorg afstevent op een recordaantal ziekenhuisopnames. "Over een week zitten we op 2.600 mensen. Een paar dagen erna gaan we over de hoogste piek van afgelopen winter: een piek van 2.800 mensen. De ontwikkelingen gaan zo snel dat het lastig te voorspellen is", vertelde Kuipers.