De afgelopen week is het aantal coronabesmettingen fors gestegen naar een record van 110.558 besmettingen, blijkt uit de laatste cijfers van het RIVM. Het gaat om een stijging van ruim 44 procent ten opzichte van de week ervoor. Het vorige weekrecord was 82.340 in december vorig jaar.

Dat was de piek van de tweede coronagolf. Op dit moment lijkt de piek nog niet in zicht qua aantal besmettingen. De ruim 110.000 besmettingen afgelopen week komt neer op liefst 629 positieve tests per 100.000 inwoners. De week hiervoor ging het om in totaal 76.790 positieve tests, oftewel 439 besmette Nederlanders per 100.000 inwoners.

Als er gekeken wordt naar waar de besmettingen plaats vinden dan blijft de thuissituatie de grote besmettingshaard. De afgelopen week konden 13.899 testen naar de thuissituatie worden herleid. Daarna komt de school en kinderopvang (3.812) en bezoek thuis (3.382). 1.841 positieve tests waren te herleiden tot de werkplek.

Minste besmettingen in de horeca

Al deze besmettingshaarden kenden flinke stijgingen van het aantal besmettingen. Als er gekeken wordt naar besmettingen bij feesten, verpleeghuizen en horeca blijft de stijging uit. De cijfers dalen daar zelfs. Afgelopen week werden 925 positieve tests herleid naar feesten en partijen, 718 naar verpleeghuizen en woonzorgcentra en 463 naar de horeca.

Het RIVM weet overigens steeds minder vaak de besmettingshaard te herleiden. Afgelopen week slaagde men erin om van 22,4 procent van de besmettingen de herkomst te achterhalen. Een week eerder was dit nog 28 procent.

Stijging ziekenhuisopnames en ic-opnames lijken te stabiliseren

Op het gebied van de ziekenhuisopnames lijkt de stijging te stabiliseren. Afgelopen week noteerde het RIVM 1.390 nieuwe ziekenhuisopnames. De week hiervoor ging het om 1.240. Op de intensive care kwamen 217 mensen bij, de stijging van ic-opnames lijkt te stabiliseren. Vorige week ging het om 211 nieuwe opnames.

Ook het aantal doden stijgt niet hard meer. Het RIVM kreeg 173 meldingen van overlijdens binnen met het coronavirus als oorzaak. Vorige week waren dat er 172, de week daarvoor 102.

Het reproductiegetal (ook wel de R-waarde genoemd), dat sinds begin september aan een langzame stijging bezig is, stond twee weken geleden op 1,21, een miniem klein beetje minder dan de week ervoor (1,19). Dat betekent dat 100 personen 121 anderen zouden besmetten.